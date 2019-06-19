Линкявичюс про отношения с Минском: надо видеть не только БелАЭС, но и картину целиком

Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, председатель партии “Народная Грамада” Николай Статкевич, лидера партии “Беларуская христианская демократия” Павел Северинец и кандидат на пост президента Беларуси в 2010 году, член Беларуского народного конгресса Владимир Некляев направили письмо Раймундасу Лопате, профессору международных отношений и политологии Вильнюсского университета.





Письмо адресовано новому президенту Литвы Гитанасу Науседе, которого авторы призывают не заблуждаться насчет Александра Лукашенко и того, что он является гарантом независимости Беларуси. Также они советуют продолжать борьбу против Островецкой АЭС ради безопасности населения.





“Ни для кого не секрет: мы помогаем оппозиции, все делается. Но у нас есть отношения с государством, которое является нашим соседом, с которым у нас одна из самых протяженных границ, внешняя граница ЕС, с которым ведется торговля, идет экспорт их товаров через наш порт. Так что нужно видеть не только электростанцию (БелАЭС. – БП.), нужно видеть в целом”, – сказал Линкявичюс, комментируя письмо.



