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Путин о Зеленском: Это не смешно, это не комедия, это трагедия

20.06.2019 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире.

«Он талантливый человек, я помню его выступления на КВНе в Москве где-то в 2000-х, все это было талантливо и смешно. Но что мы сейчас видели – это не смешно, это не комедия, это трагедия, и если он стал главой государства, нужно проблемы решать, тем более он это сделал ядром своей избирательной кампании. Вот в Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. В мировой практике нет примера, когда бы проблемы решались без прямого диалога между сторонами. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается, блокада только усиливается. Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – сказал Владимир Путин.

 
 
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Президент России Владимир Путин высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире.
 
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