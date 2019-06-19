Путин о Зеленском: Это не смешно, это не комедия, это трагедия

«Он талантливый человек, я помню его выступления на КВНе в Москве где-то в 2000-х, все это было талантливо и смешно. Но что мы сейчас видели – это не смешно, это не комедия, это трагедия, и если он стал главой государства, нужно проблемы решать, тем более он это сделал ядром своей избирательной кампании. Вот в Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. В мировой практике нет примера, когда бы проблемы решались без прямого диалога между сторонами. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается, блокада только усиливается. Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – сказал Владимир Путин.