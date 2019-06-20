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Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями

21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не только Брест пострадал в результате непогоды. Поступают сведения и из регионов. 

Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями

На фото - дорога между Видомлей и Пружанами, район речицы Полевой. 

Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями
 Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями

Как видите, дорога полностью блокирована поваленными ветром деревьями. насколько всё плохо и как быстро освободят проезд - неизвестно.

Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями
 Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями

Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями

Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями

 
Теги: Брест
 
 
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  Не только Брест пострадал в результате непогоды. Поступают сведения и из регионов. На фото - дорога между Видомлей и Пружанами, район речицы Полевой. Как...
 
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