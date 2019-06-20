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Дорога между Пружанами и Брестом оказалась блокирована поваленными деревьями
21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не только Брест пострадал в результате непогоды. Поступают сведения и из регионов.
На фото - дорога между Видомлей и Пружанами, район речицы Полевой.
Как видите, дорога полностью блокирована поваленными ветром деревьями. насколько всё плохо и как быстро освободят проезд - неизвестно.
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