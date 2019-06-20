Источник материала: Виртуальный Брест

В пресс-службу Группы компаний 1AK-GROUP поступили вопросы о деятельности ООО "АйПауэр" и процесса ввода объекта строительства в эксплуатацию. ООО "АйПауэр" подготовило ответы на часто задаваемые вопросы.





В видео материале предоставлен документ, в котором говорится о том, что заинтересованное лицо (т.е. «АйПауэр») предоставило документы и (или) сведения, с информацией, имеющейся в отделе государственной экологической экспертизы и установлено, что материалы протоколов испытаний ГОУ содержат заведомо недостоверные сведения.





Ответ:

В период проведения комплексного опробования оборудования с пуско-наладочными работами, подтверждение проектных показателей выбросов и эффективности работы газоочистного оборудования в соответствие с требованиями п.п. 1.7 ЭкоНиП 17.08.06-002-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Правила эксплуатации газоочистных установок» были выполнены аккредитованной организацией ОАО «Трест Белпромналадка».

Результаты данных испытаний были предоставлены в составе необходимой документации для осуществления административной процедуры по выдаче заключения о соответствии объекта проектным решениям и требованиям экологической безопасности. Далее в ходе проведения дополнительных испытаний, силами ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» (далее по тексту РЦАК) после окончания пуско-наладочных работ были выявлены некоторые расхождения с данными предыдущей аккредитованной лаборатории (т.е. ОАО «Трест Белпромналадка»).

Причинами расхождения данных проведения испытаний явились несопоставимые условия, при которых проводились испытания. Т.е. проводились одни и те же замеры в двух разных лабораториях с разным режимом работы оборудования, а именно, при проведении пуско-наладочных работ, оборудование работало при полной загрузки, а ГУ «РЦАК» проводило свои замеры в «рваном» режиме оборудования, что не позволяло корректно настроить его под замеры.

По результатам расхождений с данными аккредитованной лаборатории ОАО «Трест Белпромналадка» Минприроды указало на некомпетентность аккредитованной в Национальной системе аккредитации организацию.

Последние результаты с номерами протоколов опубликованы в СМИ и на сайте 1ak-group.com

1. Вопрос:

Как документ об отказе в административной процедуре влияет на дальнейшие планы завода?

Ответ:

На пресс-конференции 11.06.2019, ООО «АйПауэр» сообщило о дальнейших планируемых действиях при получении отрицательного решения административной процедуры, а именно об инициировании процедуры повторной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

С информацией об отказе в административной процедуре ООО «АйПауэр» проинформировало общественность 14.06.2019 и, как и было заявлено, получив отказ в осуществлении административной процедуры (предусмотренной п.3.18 единого перечня административных процедур по выдаче заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологического законодательства) ООО «АйПауэр» инициирует процедуру повторной экологической экспертизы, после чего возобновит процедуру ввода объекта строительства в эксплуатацию.

2. Вопрос:

Почему ООО «АйПауэр» утверждает, что у него нет документов, на основании которых председатель Брестского облисполкома приостановил строительство предприятия?

Ответ:

Потому, что Брестский областной исполнительный комитет официально не уведомил ООО «АйПауэр» о том, на основании какого документа Брестский облисполком выдал распоряжение о приостановке строительства. ООО «АйПауэр» направило запрос с уточнением этой информации, чтобы проинформировать облисполком об устранении нарушений.

4. Вопрос:

Почему, в ответе Министерства природы и охраны окружающей среды от 19.06.2019 года сообщается о том, что по результатам проведенных исследований отбора почв, до строительства завода в почве показатели свинца были на уровне 4 мг/м3, а теперь, после проведения пуско-наладочных работ, показатели составляют 13-14 мг/м3. Ведь есть результаты мониторинга СЭЗ «Брест».

Ответ:

В рамках производственного экологического контроля ООО «АйПауэр» 01.10.2018 на территории предприятия на 5 пробных площадках был произведен отбор земли для исследования на предмет содержания тяжелых металлов, включая и свинец. Исследования выполнялись Брестской областной аналитической лабораторией РЦАК. Согласно протоколов измерений №24-З от 12.06.2019 и 25-З от 12.06.2019 превышений по указанным выше веществам и показателю не установлено. Значения содержания свинца в зависимости от пробных площадок колеблется от 13,1 мг/кг до 14,4 мг/кг.

Непосредственно уже в рамках аналитического контроля по заявке Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 03.06.2019 работниками Брестской областной аналитической лабораторией РЦАК были проведены отборы проб земель (включая почву) на земельном участке, где расположен аккумуляторный завод ООО «АйПауэр». Значения содержания свинца в зависимости от пробных площадок колеблется от 13,3 мг/кг до 13,9 мг/кг (протокол №17-Д-З-1240-18П от 12.10.2018).

Всего было отобрано 15 проб земель (9 – фоновых, 6 – контрольных). Исследование проводилось в отношение содержания свинца, сульфат-ионов, а также водородного показателя (Ph).

Пробные площадки отбора 03.06.2019 практически полностью совпадают с расположением площадок отбора 01.10.2018

5. Вопрос:

За два месяца при выбросе свинца в 5-7 мг. выбросы составили 150-200 кг. За год это более тонны, как и заявляли активисты по данным ОВОСов аналогичных предприятий. Как это может произойти, если в проектной документации заявляется о выбросах в 3 кг?

Ответ:

Ранее ООО «АйПауэр» публиковало сведения о подтверждении проектных показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух с номерами протоколов

Также был опубликован акт об установлении факта причинения вреда окружающей среды от 13.06.2019 составленный Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Дополнительно публикуем материалы расчета размера указанной ранее сумы возмещения:





Обращаем внимание, что акт составлялся за период времени 30 дней. Таким образом, за месяц превышения выбросов по свинцу составило 261г.

6. Вопрос:

Почему «АйПауэр» заявляет об одном источнике выбросов, который не соответствует проектным показателям, а в выданном акте ГУ «РЦАК» указано 8 источников с нарушениями по выбросам по свинцу, углерод оксида, неорганические соединения, серная кислота?

Ответ:

В указанном акте ГУ «РЦАК» от 13.06.2019 указаны данные измерений, проводившиеся в период с 19.04.2019 по 23.05.2019.

В период же с 24.05.2019 по 12.06.2019 проводилась работа по «донастройке» газоочистного оборудования и, по состоянию на 11.06.2019, ООО «АйПауэр» получило подтверждение соблюдения выбросов по 21 источнику из 22.

7. Вопрос:

Про несанкционированный сброс производственных стоков в канализацию. Почему сейчас в воде превышения по щелочи, как она туда попала?





Ответ:

Контрольный колодец отбора проб хозяйственно-бытовой канализации расположен вне ограждённой территории предприятия. Данный колодец неоднократно самовольно вскрывался членами инициативной группы, несмотря на недопустимость таких действий, запрет на совершение которых установлен Правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв. постановлением Совмина от 30.09.2016 N 788.

Предприятие имеет основание полагать, что при несанкционированном доступе в контрольный колодец возможно были совершены действия, направленные на дискредитацию завода. В связи с чем ООО «АйПауэр» обратилось в правоохранительные органы для дачи правовой оценки таким действиям и привлечения к ответственности виновных лиц.

Также предприятие отмечает, что после приостановления действия запрета председателя Брестского областного исполнительного комитета, предприятие проведет исследование отводимой сточной воды в канализационные сети с привлечением аккредитованной лаборатории.