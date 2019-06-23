В центре внимания — питание детей

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Теоретически-практические учения по отработке действий в случае поступления информации о выявлении заболеваний или их симптомов, не исключающих кишечные инфекции, прошли на базе детского оздоровительного лагеря «Солнышко» СШ № 1 г. Городка 19 июня.





В столовой учреждения образования питаются 150 ребят, проходящих оздоровление в лагере «Солнышко», 25 школьников, которые посещают лагерь труда и отдыха на базе СШ № 1, и 50 — лагерь «Олимпиец» Городокской ДЮСШ. Бригада, которая готовит для детей вкусные и полезные завтраки, обеды и полдники, будет работать на третьей смене в загородном лагере «Орион».

— Для того чтобы минимизировать вероятность массовых вспышек заболеваний в детских коллективах, внедрена система ХАССП, — говорит главный государственный санитарный врач Городокского района Алеся Бравая. — Она определяет так называемые контрольные точки, в которых все виды рисков, связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня.

Процесс хранения, приготовления блюд для питания школьников на всех его этапах находится под пристальным внимание уполномоченных лиц. Особенно это важно, когда столбик термометра неумолимо ползёт вверх. Ведь каждый продукт требует определённых условий хранения. Если они не соблюдаются, он не только утрачивает полезные качества, но и становится потенциально опасным. Именно поэтому работники РЦГиЭ в жаркие летние месяцы усиливают надзор за объектами общественного питания района.

Начнём с того, что на пищеблок должны поступать только качественные продукты. Особое внимание здесь уделяют соблюдению сроков годности. Затем важно хранить продукты в необходимых для этого условиях. Так, например, пастеризованное молоко должно находиться в холодильнике при температуре +2-+6 градусов. За качеством приготовленных блюд следит бракеражная комиссии, созданная в учреждении образования. Отбираются суточные пробы блюд, которые хранятся на пищеблоке. Если возникают случаи кишечных инфекций, работники органа госсаннадзора в рамках эпидемиологического исследования проверяют их на предмет наличия возбудителей в бактериологической лаборатории. Важно также постоянно контролировать состояние здоровья всех людей, задействованных в процессе приготовления пищи. Для этого ведётся специальный журнал «Здоровье». Чтобы исключить человеческий фактор на этапе мытья посуды, на пищеблоках рекомендуют устанавливать посудомоечные машины. Сегодня их используют в ГГАТК.

В рамках учений работники РЦГиЭ взяли смывы со стола готовой продукции, раздаточной, хлеборезки, рук повара, стенок холодильника для молочной продукции, обеденного стола, тарелок и т. д. на патогенную флору и кишечную палочку, обследовали работников пищеблока на энтерогенную микрофлору.

Если фиксируются заболевания, не исключающие кишечные инфекции, начинается эпидемиологическое исследование. Алеся Бравая рассказывает, что работники РЦГиЭ в таких случаях проверяют сырую продукцию, суточные пробы готовых блюд, поверхности в пищеблоке, опрашивают всех, кто принимал пищу. Необходимо выяснить, что ребёнок употреблял вне стен лагеря. Если это лагерь с дневным пребыванием, нужно узнать, что он ел дома, соблюдают ли родители условия хранения продуктов и технологию их приготовления, чтобы установить, что потенциально могло послужить источником инфекции. Родителям предлагают провести обработку поверхностей специальными средствами. Если ребёнок находится в лагере с круглосуточным пребыванием, специалисты узнают, навещали ли его родители, какие гостинцы привозили. Параллельно с эпидемиологическим расследование объект питания переводится на усиленный режим работы, при этом ежедневно проводят генеральную уборку на пищеблоке, во всех санитарных помещениях общего пользования, классах, где находились инфицированные.

Главный государственный санитарный врач района напоминает, что различные кишечные инфекции при неоказании своевременной помощи могут быть очень опасными для детей. Энтеровирусная или ротавирусная инфекции, например, за короткое время могут спровоцировать сильнейшее обезвоживание, в результате чего страдают почки, печень, другие жизненно важные органы и системы. Поэтому при обнаружении тревожных симптомов, в частности, повышения температуры, рвоты, поноса и т. д., немедленно обратитесь к врачу.

Любовь СИМОНОВА.