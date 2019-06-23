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27 июля в Бресте пройдет городской «ЭКВАТОР Фест»

24.06.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Летний фестиваль – продолжение начатой в прошлом году традиции только в увеличенном масштабе: в этом году праздник займет 45 тыс. кв.м., на которых развернутся активации для отдыха всей семьи, фудкорт, территория хмеля и солода и две сцены.

27 июля в Бресте пройдет городской «ЭКВАТОР Фест»

Все гости праздника смогут принять участие в интерактивном квесте, зарегистрироваться на интеллектуальный квиз с вопросами об истории города, поучаствовать в спортивных эстафетах и здорово провести время в relax-зонах фестиваля.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

На главной сцене будет звучать только живая музыка. Хедлайнером «ЭКВАТОР Фест» станет российская группа Градусы, специальным гостем - рок-группа Nizkiz. Также на сцене выступят Сразу Май, Sparkle Sand, Мандарины, Holiday, Drum Ecstasy.

МАЛАЯ СЦЕНА

На малой сцене пройдут встречи с интересными брестчанами, блогерами. Здесь же выступят стенд-ап комики и на час появится локация для импровизаций и возможности выступить на открытом микрофоне гостей фестиваля.

27 июля в Бресте пройдет городской «ЭКВАТОР Фест»

Когда: 27 июля 12:00-23:00

Место: площадка возле торгово-развлекательного центра «ЭКВАТОР» (Гаврилова, 16)

Вход на фестиваль свободный!

Подробная программа на сайте http://equatorfest.by/

 
 
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  Летний фестиваль – продолжение начатой в прошлом году традиции только в увеличенном масштабе: в этом году праздник займет 45 тыс. кв.м., на которых развернутся...
 
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