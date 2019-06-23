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Соревнования II Европейских игр в Минске проходят при аншлагах
24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске продолжают разыгрывать
Европейские игры набирают обороты. Даже на утренние соревнования все билеты проданы. А вечером, разумеется, ожидаются аншлаги на всех площадках.
В Минске царит атмосфера большого спортивного праздника. В основном, в фан-зонах. Они заполняются с самого утра. В «Минск-Арене» для болельщиков приготовлена обширная развлекательная программа.
«Популярностью пользуются символические рисунки – Лисенок, надписи, красивые веточки. Это создает атмосферу праздника»
«Мне здесь все очень нравится. Пока гуляем по Минску – красивый город. Да и еда местная очень вкусная»
На «Минск-Арене» – день полетов. Соревновательную программу открывают батутисты. У мужчин главным фаворитом является олимпийский чемпион, белорус Владислав Гончаров. Сегодня он вместе с Олегом Рябцевым выступает в синхронных прыжках. Батутисты в боевой готовности и обещают порадовать болельщиков хорошими результатами.
«В Европе мы в тройке сильнейших. Можем бороться за чемпионство как в индивидуальных прыжках, так и в синхронных», – заявил Олег Рябцев.
Европейские игры – действительно, большое событие. В Минск приехала элита мирового спорта. Болельщики ждут побед своих спортсменов, и ожидания белорусов пока оправдываются.
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В Минске продолжают разыгрывать медали II Европейских игр. Сегодня станут известны имена чемпионов еще в шести видах спорта.
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