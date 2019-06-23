Соревнования II Европейских игр в Минске проходят при аншлагах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжают разыгрывать медали II Европейских игр. Сегодня станут известны имена чемпионов еще в шести видах спорта, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Европейские игры набирают обороты. Даже на утренние соревнования все билеты проданы. А вечером, разумеется, ожидаются аншлаги на всех площадках.

В Минске царит атмосфера большого спортивного праздника. В основном, в фан-зонах. Они заполняются с самого утра. В «Минск-Арене» для болельщиков приготовлена обширная развлекательная программа.

«Популярностью пользуются символические рисунки – Лисенок, надписи, красивые веточки. Это создает атмосферу праздника»

«Мне здесь все очень нравится. Пока гуляем по Минску – красивый город. Да и еда местная очень вкусная»

На «Минск-Арене» – день полетов. Соревновательную программу открывают батутисты. У мужчин главным фаворитом является олимпийский чемпион, белорус Владислав Гончаров. Сегодня он вместе с Олегом Рябцевым выступает в синхронных прыжках. Батутисты в боевой готовности и обещают порадовать болельщиков хорошими результатами.

«В Европе мы в тройке сильнейших. Можем бороться за чемпионство как в индивидуальных прыжках, так и в синхронных», – заявил Олег Рябцев.

Европейские игры – действительно, большое событие. В Минск приехала элита мирового спорта. Болельщики ждут побед своих спортсменов, и ожидания белорусов пока оправдываются.