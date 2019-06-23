«Вода текла даже из светильников». После ливня в Гродно сильно затопило многоэтажку

Источник материала: Tut.by

Ливнем, который Гродно затопило после летнего ливня">обрушился на Гродно в минувшую пятницу, затопило не только улицы города, но и некоторые дома. Например, сильно пострадала одна из многоэтажек на улице Репина. Там во время дождя сорвало ливневку, затопило подъезд, квартиры и лифт, сообщает Newgrodno.by.



Фото: newgrodno.by

По словам жильцов, во время дождя сорвало ливневку, которая была плохо зафиксирована, — и поток воды обрушился на подъезд, затопив квартиры. В итоге: потеки на стенах, испорченные обои, мокрые ковры. В одной из квартир со стены отвалилась деревянная обшивка.

Жители пытались дозвониться в аварийные службы, но, говорят, безрезультатно. Тогда вызвали МЧС, спасатели обесточили подъезд.

















— «Стреляло» током, вода текла прямо из светильников, — рассказывают местные жители. — В субботу утром председатель ЖЭСа делал обход по квартирам, составлял акты. На вопросы о том, выплатят ли людям компенсацию, ответил, что предстоит много комиссий, что будут делать запрос о количестве выпавших осадков. Ремонт подъезда будут делать в том случае, если жильцы согласятся сами его и оплатить.

Местные жители говорят, что это не первое затопление подъезда.