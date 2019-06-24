ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске участились кражи

25.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   На Пинщине участились случаи краж из автотранспорта, также велосипедов из подъездов и тамбуров. В подавляющем большинстве преступления совершаются из-за беспечности граждан. 

  ПО информации Пинского ГОВД по состоянию на 20 июня с.г., в Пинске зарегистрировано 18 краж велосипедов. Воры орудуют преимущественно в дневное время. Большинство похищенных двухколесников были оставлены без присмотра в подъездах жилых домов либо же на улице, около магазинов. Причем не всегда спасают тросы и ремни — преступники в два счета справляются с подобными средствами защиты. 

  Также обеспокоенность у милиции вызывают кражи из незапертого автотранспорта. Так, по состоянию на 20 июня с.г. в Пинске зарегистрировано 11 краж из автотранспорта, что в свою очередь на 2 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Милиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять в подъездах жилых домов и в тамбурах своих двухколесных коней, коляски, самокаты и остальное имущество. Помнить, что лестничные пролеты, тамбуры, иные вспомогательные помещения не предназначены для их хранения. Этим непременно воспользуются преступники. 

  Наталья ЛЕШКЕВИЧ
  Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На Пинщине участились случаи краж из автотранспорта, также велосипедов из подъездов и тамбуров. В подавляющем большинстве преступления совершаются из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Время отдыхать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика