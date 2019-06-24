В Пинске участились кражи

Источник материала: Пинский Вестник

На Пинщине участились случаи краж из автотранспорта, также велосипедов из подъездов и тамбуров. В подавляющем большинстве преступления совершаются из-за беспечности граждан.



ПО информации Пинского ГОВД по состоянию на 20 июня с.г., в Пинске зарегистрировано 18 краж велосипедов. Воры орудуют преимущественно в дневное время. Большинство похищенных двухколесников были оставлены без присмотра в подъездах жилых домов либо же на улице, около магазинов. Причем не всегда спасают тросы и ремни — преступники в два счета справляются с подобными средствами защиты.



Также обеспокоенность у милиции вызывают кражи из незапертого автотранспорта. Так, по состоянию на 20 июня с.г. в Пинске зарегистрировано 11 краж из автотранспорта, что в свою очередь на 2 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Милиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять в подъездах жилых домов и в тамбурах своих двухколесных коней, коляски, самокаты и остальное имущество. Помнить, что лестничные пролеты, тамбуры, иные вспомогательные помещения не предназначены для их хранения. Этим непременно воспользуются преступники.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ