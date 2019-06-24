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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и контакты на высшем уровне

25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко», – отмечается в сообщении. 

В пресс-службе уточнили, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннее сотрудничество и предстоящие контакты на высшем уровне.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко пригласил Путина на церемонию закрытия II Европейских игр и глава российского государства принял приглашение. 



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Лидеры двух стран провели телефонный разговор, где обсудили актуальные вопросы.
 
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