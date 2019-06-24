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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и контакты на высшем уровне
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко», – отмечается в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннее сотрудничество и предстоящие контакты на высшем уровне.
В свою очередь, как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко
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Лидеры двух стран провели телефонный разговор, где обсудили актуальные вопросы.
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