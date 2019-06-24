Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и контакты на высшем уровне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннее сотрудничество и предстоящие контакты на высшем уровне.