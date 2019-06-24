Белорусский велосипедист Василий Кириенко выиграл гонку с раздельным стартом на II Европейских играх (+видео)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белорусский велосипедист Василий Кириенко стал чемпионом II Европейских игр, выиграв индивидуальную шоссейную гонку с раздельным стартом. На играх в Баку-2015 он также был чемпионом в этой дисциплине, сообщает корреспондент БЕЛТА .

Сегодня опытнейший белорус стартовал в первой группе участников и прошел дистанцию протяженностью 28,6 км за 33 мин. 03,34 сек. После финиша гонки Василий Кириенко отметил, что давно не выступал на крупных турнирах и сегодняшняя медаль стала хорошим подарком ко дню рождения – 28 июня ему исполнится 38 лет.

БелТА.