Есть задолженность по штрафам – не выпустят за границу

Источник материала: Полесская правда



На вопросы корреспондента pinsknews.by отвечает начальник отдела принудительного исполнения Пинского района и г. Пинска Карина Александровна МАКСИМЧУК.

— Наш первый вопрос касается порядка взыскания и сроков добровольного погашения задолженности.

— Если говорить в целом по исполнительным документам, то, если иное не предусмотрено самим исполнительным документом, добровольный срок составляет семь дней со дня надлежащего извещения должника о возбуждении исполнительного производства. Так вот, по истечении этого срока наступает стадия принудительного исполнения: судебный исполнитель начинает активно работать в отношении должника. Семидневный срок дается должнику для того, чтобы погасить задолженность или совершить какие-то определенные действия, если есть на то решение суда.

— Если человек предоставит какие-либо документы, что он находился в отпуске в этот момент, то можно ли увеличить этот срок?

— Да, конечно. Должник должен об этом ходатайствовать. В таком случае судебный исполнитель вправе продлить предоставленный должнику срок для добровольного исполнения, если признает причины его пропуска уважительными.

— Какие меры принудительного взыскания применяются к должнику в случае несвоевременной оплаты задолженности?

— Ну вот, как раз мы подошли к тому моменту, когда у нас семидневный срок истек, и нам, судебным исполнителям, нужно принудительно начинать взыскивать денежные средства. Что делает судебный исполнитель? Судебный исполнитель уже с момента возбуждения исполнительного производства, для того чтобы сроки не затягивались, выводит сведения из различных баз данных, к которым судебным исполнителям предоставлен доступ. Из всего этого будет понятно, есть ли у должника транспортное средство, водительское удостоверение, часто ли наш должник выезжает за пределы Республики Беларусь и т.п. Естественно, мы делаем запросы в банки и небанковские кредитно-финансовые организации о наличии у должника расчетных счетов и наличии на них денежных средств.

Далее, при получении ответов на эти запросы, судебный исполнитель принимает решение о списании, если есть денежные средства. Если их достаточно для погашения задолженности, то судебный исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на денежные средства и (или) имущество, денежные средства поступают на депозитный счет отдела принудительного исполнения, в котором ведется исполнительное производство, а далее эти денежные средства оказываются на счете взыскателя. В том случае, если денежных средств нет (ну, бывает такое, что нет денежных средств у должника), то судебный исполнитель, получив положительные либо отрицательные ответы от регистрирующего органа о том, что за должником, например, имеется транспортное средство, или мотоцикл, или, может быть, у него есть катер, квартира, дом, земля, акции. Самая действенная мера на физических лиц у нас – временное ограничение права должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на выезд из Республики Беларусь.

— Как можно узнать, что ты не выездной?

— Вообще, в открытом доступе подобной информации нет. Но ее можно получить несколькими способами: лично обратиться в отдел по гражданству и миграции МВД, обратиться в консульское учреждение Беларуси (если вы находитесь за границей) либо зайти на сайт МВД. Министерство внутренних дел Беларуси в 2019 году запустило на своем сайте функцию проверки «выездного статуса».

— Подробнее Вы могли бы рассказать об аресте имущества и транспортных средств.

— Всех почему-то интересует этот вопрос — об аресте имущества. Изначально судебный исполнитель собирает информацию о наличии у должника имущества, в том числе транспортного средства, после этого судебный исполнитель принимает процессуальное решение: либо налагает арест на транспортное средство, либо принимает меру в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, либо вовсе отказывается от таких мер. Естественно, если должник к моменту получения ответа задолженность уже оплатил, то никаких мер и ограничений быть не может. Но судебный исполнитель знает, что задолженность не оплачена, он, естественно, принимает меры. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы принудить должника все-таки прийти к судебному исполнителю. В случае, если он либо продает автомобиль, либо меняет на нем номера, проводит какую-то перерегистрацию машины, он попадает к сотруднику ГАИ, который ему говорит: на транспортное средство наложен арест, вы ничего с ним сделать не можете, обращайтесь к судебному исполнителю такому-то. Очень действенная мера — к нам приходят все, у кого стоят запреты на машины. Впоследствии мы уже разбираемся, почему должник не пришел раньше, почему задолженность не погашена. Бывают такие случаи, когда, например, машина уже де-факто не принадлежит должнику. Задолженность возникла, допустим, в 2018 году, а в 2017 году человек по доверенности продал транспортное средство. Недобросовестный же покупатель в данный момент транспортное средство не перерегистрировал на себя. Такие случаи бывают. Они тоже достаточно распространенные. Если нам действительно все понятно из документов, предоставленных должником, мы отменяем меры, снимаем аресты и запреты самостоятельно.

— Самое время поговорить о способах борьбы со злостными неплательщиками. Самая крутая мера – это лишение имущества или что-то еще?

— В любом случае, это должно быть неприятно нормальному человеку, когда к нему приходит судебный исполнитель домой и начинает описывать имущество. Естественно, мы не все подряд описываем, потому что согласно приложению к Закону «Об исполнительном производстве», нельзя описывать определенные предметы обихода — такие, которые необходимы для нормальной жизни человека: стол, стул, кровать, холодильник, газовая либо электрическая плита и т.д. То есть минимум, который должен быть для жизнедеятельности этой семьи, не описывается. Остальное – это предметы роскоши. Мобильные телефоны, дорогие украшения, часы, картины, другие предметы искусства, — все это подлежит аресту и в дальнейшем реализации.

— Что делать, если штраф оплачен, а исполнительное производство все равно возбуждается?

— Такое тоже бывает, к сожалению. Наша автоматизированная система и человеческие ресурсы, бывает, дают промахи. Да и должники зачастую виноваты. Судебный исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства просит письменно уведомить судебного исполнителя об исполнении требований исполнительного документа с приложением квитанций, чеков, не позднее дня, следующего за днем получения настоящего постановления. Однако должники часто пренебрегают этим требованием. Если долг был оплачен до того, как постановление попало к нам, откажем в возбуждении исполнительного производства, то есть в отношении вас задолженности не будет. Если вы все-таки погасили в момент исполнительного производства, тогда мы просто окончим исполнительное производство фактом уплаты задолженности. Но в любом случае надо оповестить судебного исполнителя, что штраф у вас погашен.

— Спасибо за интервью.

Беседовала Ирина СОКОЛОВА.