Из-за снижения потока пассажиров автобус №47С закрывают до 26 августа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автобусный маршрут № 47С закрывается на ближайшие два месяца – до 26 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Это связано со снижением потока пассажиров, который традиционно наблюдается в конце лета. Экзаменационные сессии у студентов завершены, школьники также на каникулах.



