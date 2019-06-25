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Из-за снижения потока пассажиров автобус №47С закрывают до 26 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автобусный маршрут № 47С закрывается на ближайшие два месяца – до 26 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это связано со снижением потока пассажиров, который традиционно наблюдается в конце лета. Экзаменационные сессии у студентов завершены, школьники также на каникулах.
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Новости Беларуси. Автобусный маршрут № 47С закрывается на ближайшие два месяца – до 26 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано...
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