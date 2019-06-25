Российские борцы-вольники взяли золото и бронзу Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские борцы-вольники получили три золотые и одну бронзовую медаль за выступление в своих весовых категориях на II Европейских играх в Минске. Золотые награды получили Даурен Куруглиев, Заурбек Сидаков и Анзор Хизриев, а Заур Угуев завоевал третье место, сообщает ТАСС .

Даурен Куруглиев в финале одолел белоруса Али Шабанова с результатом 3:2 в весовой категории до 86 килограммов. Третье место досталось Ахмеду Дударову из Германии и представителю Сан-Марино Майлзу Назему Амину.

23-летний Заурбек Сидаков выступал в категории до 74 килограммов. В последней схватке он победил трехкратного чемпиона Европы Сонера Демирташа из Турции со счетом 4:0. Бронзу получили грузин Автандил Кенчадзе и азербайджанец Хаджимурад Гаджиев.

Анзор Хизриев оказался лучшим в весе до 125 килограммов, нанеся поражение грузину Гиви Мачарашвили в финале. Бой закончился с результатом 8:2 в пользу россиянина. Третьи места поделили Джамаладдин Магомедов из Азербайджана и украинец Александр Хоцяновский.

Заур Угуев состязался за бронзовую медаль с болгарином Георгием Вангеловым, которого одолел со счетом 10:2. Первое место досталось азербайджанцу Махиру Амирасланову, который победил в финале представителя Сербии Стефана Мичича.