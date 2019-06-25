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Российские борцы-вольники взяли золото и бронзу Европейских игр

26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские борцы-вольники получили три золотые и одну бронзовую медаль за выступление в своих весовых категориях на II Европейских играх в Минске. Золотые награды получили Даурен Куруглиев, Заурбек Сидаков и Анзор Хизриев, а Заур Угуев завоевал третье место, сообщает ТАСС.

Даурен Куруглиев в финале одолел белоруса Али Шабанова с результатом 3:2 в весовой категории до 86 килограммов. Третье место досталось Ахмеду Дударову из Германии и представителю Сан-Марино Майлзу Назему Амину. 

23-летний Заурбек Сидаков выступал в категории до 74 килограммов. В последней схватке он победил трехкратного чемпиона Европы Сонера Демирташа из Турции со счетом 4:0. Бронзу получили грузин Автандил Кенчадзе и азербайджанец Хаджимурад Гаджиев.

Анзор Хизриев оказался лучшим в весе до 125 килограммов, нанеся поражение грузину Гиви Мачарашвили в финале. Бой закончился с результатом 8:2 в пользу россиянина. Третьи места поделили Джамаладдин Магомедов из Азербайджана и украинец Александр Хоцяновский.

Заур Угуев состязался за бронзовую медаль с болгарином Георгием Вангеловым, которого одолел со счетом 10:2. Первое место досталось азербайджанцу Махиру Амирасланову, который победил в финале представителя Сербии Стефана Мичича. 

Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске



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Теги: Минск
 
 
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Золотыми медалями отметились Даурен Куруглиев, Заурбек Сидаков и Анзор Хизриев, а Заур Угуев получил бронзовую награду.
 
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