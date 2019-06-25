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«Компоненты высоких технологий привлекают»: что говорят туристы о Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вторые Европейские игры объединяют города и страны. Минск гостеприимно встретил огромное количество иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На время проведения форума для болельщиков действует безвизовый режим. И уже известно, что с момента его введения нашу страну посетили 230 тысяч зарубежных гостей. Причем многие пересекали границу по билету на соревнования. География стран, из которых прибыли туристы, обширная. В этом убедилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Вторые Европейские игры. Неудивительно, что встретить иностранных гостей в городах сегодня проще простого, и тем более в столице.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Ежедневно от городской ратуши стартуют десятки экскурсий. Мы с легкостью присоединяемся к этому многонациональному десанту. В нашей команде поляки, голландцы, немцы, латвийцы, китайцы и даже жители Сейшельских островов.
Рафа Андерс проделал путь в 7000 километров. Фото за фото минских улочек пополняют его архив. И с каждым шагом по столице у менеджера по финансовым инвестициям растет интерес к Беларуси.
Рафа Андерс, турист (Сейшельские острова):
Учитель японского языка и математики из Шанхая проводит отпуск именно в Беларуси. Следит за спортивными событиями. В планах много экскурсий по Минску и Бресту. О крепких белорусско-китайских отношениях говорят все чаще, пришло время знакомиться ближе. Тем более что страны уже объединил общий проект «Великий камень».
Джен Ванг, турист (Китай):
В эти дни туристы не забывают и еще об одной важной для Беларуси дате – 75-летии освобождения страны.
Лилия Орлова, туристка (Россия):
В конце экскурсии все уже знают друг друга. Обмениваются телефонами, приглашают к себе в гости и благодарят Беларусь за то, что объединила.
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Новости Беларуси. Вторые Европейские игры объединяют города и страны. Минск гостеприимно встретил огромное количество иностранных туристов, сообщили в программе...
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