Apple Watch спасли 87-летнюю американку в автомобильной аварии

Источник материала: Tut.by

В последней версии «умных» часов Apple — Watch Series 4 — есть режим обнаружения падения владельца и оповещения об этом родственников и экстренных служб, если человек не может пошевелиться. Недавно эта функция спасла 87-летнюю американку, пишет 9to5mac.

TECHNOLOGY SAVES THE DAY: Meet Dotty White! After being involved in a car accident earlier this month, the 87 y/o says she has peace of mind knowing help is just a call away… even if she can’t reach her phone. Details tonight on @newscentermaine at 5 & 6. pic.twitter.com/febEoT49o4 — Samantha York (@samanthayorkME) 26 июня 2019 г.

Пожилая женщина по имени Дотти Уайт (Dotty White) попала в автомобильную аварию, когда направлялась домой из продуктового магазина. У нее не получилось достать телефон, чтобы сообщить и произошедшем, но ее часы сделали всю работу: гаджет зарегистрировал удар при ДТП в качестве падения, вызвал скорую и оповестил об этом родственников Дотти.

К счастью, серьезных повреждений Уайт не получила, отделавшись лишь несколькими не самыми сложными переломами.

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