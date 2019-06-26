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Apple Watch спасли 87-летнюю американку в автомобильной аварии

27.06.2019 10:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последней версии «умных» часов Apple — Watch Series 4 — есть режим обнаружения падения владельца и оповещения об этом родственников и экстренных служб, если человек не может пошевелиться. Недавно эта функция спасла 87-летнюю американку, пишет 9to5mac.

Пожилая женщина по имени Дотти Уайт (Dotty White) попала в автомобильную аварию, когда направлялась домой из продуктового магазина. У нее не получилось достать телефон, чтобы сообщить и произошедшем, но ее часы сделали всю работу: гаджет зарегистрировал удар при ДТП в качестве падения, вызвал скорую и оповестил об этом родственников Дотти.

К счастью, серьезных повреждений Уайт не получила, отделавшись лишь несколькими не самыми сложными переломами.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные Apple Watch:

 
 
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Пожилая женщина по имени Дотти Уайт (Dotty White) попала в автомобильную аварию, когда направлялась домой из продуктового магазина.
 
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