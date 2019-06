Apple Watch спасли 87-летнюю американку в автомобильной аварии

Источник материала: Tut.by

В последней версии «умных» часов Apple — Watch Series 4 — есть режим обнаружения падения владельца и оповещения об этом родственников и экстренных служб, если человек не может пошевелиться. Недавно эта функция спасла 87-летнюю американку, пишет 9to5mac.