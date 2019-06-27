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«На последнем круге он шёл лишь пятым»: Евгений Королёк выиграл бронзу на II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предлагаем виртуально посетить «Минск-Арену», а если точнее, то велодром. 27 июня здесь начали розыгрыш медалей трековики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Велоспорт на треке мало того, что, как и гребля, медалеемкий вид, так и белорусы в нем имеют славные традиции. Думаю, никому не стоит объяснять кто такая Наталья Цилинская. Но и после нее у нас есть, кем гордиться – к примеру, Евгением Корольком, чемпионом мира. На велодроме работает наш корреспондент Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Инне Савенко немножко не повезло. В женской гонке она завоевала четвертое место. Буквально одного балла ей не хватило для того, чтобы взойти на пьедестал. Но результат она показала очень-очень достойный.
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Новости Беларуси. Предлагаем виртуально посетить «Минск-Арену», а если точнее, то велодром. 27 июня здесь начали розыгрыш медалей трековики, сообщили в программе...
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