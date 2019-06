Посмотрите, какие концерты покажут летом на больших экранах (да, BTS там тоже есть)

Источник материала: Tut.by

В минских кинотеатрах намечается концертное лето. А это значит, что каждый месяц у минского зрителя появится возможность побывать на концерте любимой группы в другой точке мира, не выезжая при этом из города. Для этого нужно всего лишь прийти в один из кинотеатров. Старт показов начинается уже завтра, 29 июня.

Take That

Когда: 29 июня, 19.00, 21.00. Где: Silver Screen в ТРЦ Galileo, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Центральный». Сколько: от 13 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

29 июня в кинотеатре будут отмечать 30-летний юбилей успешной карьеры британской группы Take That. Показы музыкального шоу пройдут всего в один вечер в Англии, Нидерландах, Германии, Дании, Австрии, Италии, Испании, Португалии и Польше. К радости фанатов, концерт также покажут и в Беларуси.

The Cure

Когда: 11 июля, 19.00, 21.00, 21.30. Где: Silver Screen в ТРЦ Galileo, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, Silver Screen в ТРЦ ArenaCity, «Центральный». Сколько: от 15 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

11 июля смотрим концерт The Cure — Anniversary 1978−2018 Live in Hyde Park London, снятый режиссером Тимом Поупом в разрешении 4K. От Lovesong до Lullaby, от Boys Don’t Cry до Burn, от Fascination Street до Friday I’m In Love — Роберт Смит, Саймон Гэллап, Джейсон Купер, Роджер О’Доннелл и Ривз Гэбрелс отправят зрителей в путешествие во времени по своим лучшим хитам. Концерт получил широкое признание критиков, в том числе пять звезд от The Independent, назвавшей сет-лист «идеальным». В Rolling Stone отметили, что выступления The Cure обладают «уникальной силой», в то время как NME назвал их «эпичными», а The Metro присудила четыре звезды, заявив, что «свидетельство ценности The Cure заключается в объединении зрителей разных поколений».

BTS

Когда: 7 августа. Где: уточняется. Сколько: уточняется. О поступлении билетов в продажу мы сообщим дополнительно.

7 августа на минские экраны возвращается корейская K-pop группа BTS: тут покажут фильм Bring The Soul: The Movie (70% — о группе, 30% — сам концерт). Теперь коллектив приглашает нас за кулисы. На следующий день после заключительного концерта европейского тура на одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами Army по всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами — для фанатов такое кинематографическое событие пропустить невозможно.

