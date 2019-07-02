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«Тут гремел настоящий бой»: Артур Зельский о воспоминаниях семьи и истории освобождения Минска

03.07.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – праздник с историческим оттенком, день освобождения Минска. Об этом говорим с гостем выездной студии СТВ директором мемориального комплекса «Хатынь», кандидатом исторических наук Артуром Зельским.

«Тут гремел настоящий бой»: Артур Зельский о воспоминаниях семьи и истории освобождения Минска

Яна Шипко, СТВ:
Конечно же, в каждой семье есть своя личная история, связанная с военным прошлым. Я знаю, что и у вас также. Что для вас лично означает понятие «независимости»?

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Сейчас, находясь здесь, в центре города, очень тяжело представить, что ровно 75 лет назад здесь еще продолжались бои. Именно вот здесь, где мы с вами находимся.

Моя семья жила буквально от этого места, где мы сейчас, в двух шагах. Здание уже не сохранилось, снесли во время проведения строительства. Пережила семья всю оккупацию. Трое детей, моя бабушка и ее дед, соответственно, мой прадед.

«Тут гремел настоящий бой»: Артур Зельский о воспоминаниях семьи и истории освобождения Минска

Как раз 3 июля 1944 года, как мне рассказывали папа и мой дядя (соответственно, старший брат моего отца), они видели, потому что они от бомбежки, которая тут происходила, прятались недалеко, в Петропавловской церкви. И видели, как здесь развернулся бой, там, где этот мост сейчас (конечно, не этот, другой был мост). К мосту двигались советские танки, а на противоположном берегу или немцы, или власовцы, тут тяжело сказать, развернули орудие, втащили его в здание (тогда здания стояли на этом берегу реки) и вели огонь по советским танкам, подбив один из них прямо на мосту. И пока не подошла тяжелая самоходная артиллерия и не расковыряла этот дом полностью, тут гремел настоящий бой. Не могли продвинуться советские танки.

Я могу предположить, занимаясь долгое время легендами Минска, вот этот подбитый танк впоследствии был отправлен на выставку трофейной техники, которая была развернута в 1945 году. Возможно даже, именно этот танк – не исключено, по крайней мере – сейчас стоит около Дома офицеров.

Яна Шипко:
Еще одну знаковую дату ожидаем. Послезавтра мемориальный комплекс «Хатынь», культовое место, связанное с историей Великой Отечественной войны для каждого белоруса, отметит полувековой юбилей.

«Тут гремел настоящий бой»: Артур Зельский о воспоминаниях семьи и истории освобождения Минска

Артур Зельский:
5 июля исполняется 50 лет со дня открытия двух мемориалов – мемориальный комплекс «Курган Славы» и мемориальный комплекс «Хатынь». Это действительно очень значимо для нас, поскольку мемориальный комплекс «Курган Славы», это филиал наш, и «Хатынь» – это те места, которые стали действительно народными. Народным достоянием, куда по-прежнему не иссякает поток людей.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Артур Зельский, Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник с историческим оттенком, день освобождения Минска. Об этом говорим с гостем выездной студии СТВ директором...
 
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