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«Тут гремел настоящий бой»: Артур Зельский о воспоминаниях семьи и истории освобождения Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – праздник с историческим оттенком, день освобождения Минска. Об этом говорим с гостем выездной студии СТВ директором мемориального комплекса «Хатынь», кандидатом исторических наук Артуром Зельским.
Яна Шипко, СТВ:
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Моя семья жила буквально от этого места, где мы сейчас, в двух шагах. Здание уже не сохранилось, снесли во время проведения строительства. Пережила семья всю оккупацию. Трое детей, моя бабушка и ее дед, соответственно, мой прадед.
Как раз 3 июля 1944 года, как мне рассказывали папа и мой дядя (соответственно, старший брат моего отца), они видели, потому что они от бомбежки, которая тут происходила, прятались недалеко, в Петропавловской церкви. И видели, как здесь развернулся бой, там, где этот мост сейчас (конечно, не этот, другой был мост). К мосту двигались советские танки, а на противоположном берегу или немцы, или власовцы, тут тяжело сказать, развернули орудие, втащили его в здание (тогда здания стояли на этом берегу реки) и вели огонь по советским танкам, подбив один из них прямо на мосту. И пока не подошла тяжелая самоходная артиллерия и не расковыряла этот дом полностью, тут гремел настоящий бой. Не могли продвинуться советские танки.
Я могу предположить, занимаясь долгое время легендами Минска, вот этот подбитый танк впоследствии был отправлен на выставку трофейной техники, которая была развернута в 1945 году. Возможно даже, именно этот танк – не исключено, по крайней мере – сейчас стоит около Дома офицеров.
Яна Шипко:
Артур Зельский:
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник с историческим оттенком, день освобождения Минска. Об этом говорим с гостем выездной студии СТВ директором...
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