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Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники
Источник материала: СТВ
«Жуткое место», – лаконичный комментарий в онлайн-журнале про Беларусь про Красный Берег. Этот мемориал – единственный в СНГ, рассказали в фильме
Посреди яблоневого сада – белокаменные пустые парты и силуэт истощённой девчушки, беззащитно поднявшей скрещённые руки. Даже в залитый солнцем день тень печали необратимо возвращает в прошлое.
Волнуется, приехал сюда, за тысячи километров, по зову души. Без пафоса, встать на колени за тех, кто так дерзко хотел поставить на колени других.
Матиас Пэушл, турист (Германия):
Что здесь конкретно было, что вымысел, что правда? Мемориал, открытый 12 лет назад – собирательный образ. В 1944 году здесь, действительно, располагался детский накопительный лагерь. После облав по ближайшим районам их свозили сюда. Некоторым родителям за сало, яйца и другие продукты удавалось выкупить своих кровинок. Однако таких были единицы. 1 990 детей в возрасте от 8 до 14 лет прошли через немецкий фильтр.
Мария Ткачёва, старший научный сотрудник филиала «Красный берег» Жлобинского историко-краеведческого музея:
Но уже с табличкой на шее, на этой фанерной табличке был написан возраст, фамилия, имя, группа крови и резус-фактор. А потом наших малышей группами по 12-15 человек отправляли на железнодорожную станцию «Красный берег». Дальше – Германия. Судьба у всех разная: кто-то становился донором крови, кто-то начинал работать на фашистскую Германию.
88-летний Данилыч бодро крутит педали. На встречу к нам «летит» на страстно любимом с детства, как говорят в Красном Береге, «лисапеде».
Борис Родькин, узник накопительного лагеря Красный Берег:
Сухие воспоминания, лишённые всяких подробностей. Детская память – хитрая штука – удалила, а возможно и поставила блок на всё то, что пришлось пережить мальчугану Борьке из Поболова. Как брали кровь, что делали в Германии – припоминает плохо, фрагментарно и без явного интереса, гораздо ярче запомнились позитивные моменты. Особенно, как их освобождали.
Борис Родькин:
В нескольких километрах от Красного Берега в деревушке живёт Раиса Ануфриевна. Она тоже была узницей детского лагеря. Кровавые поборы её миновали, потому, вероятно, и осталась жива.
Раиса Плохоцкая, узница накопительного лагеря Красный Берег:
Это потом Рае объяснят: работала на немецком заводе, собирала детали для вражеского фронта, могла погибнуть… А она на всю жизнь запомнила куклу, которую взяла на память с руин разгромленной Германии. Вот она до сих пор красуется на стене.
Судьба большинства из почти 2 тысяч детей, прошедших через сборный пункт в Красном Береге, до сих пор неизвестна.
Мария Ткачёва:
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Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники
«Жуткое место», – лаконичный комментарий в онлайн-журнале про Беларусь про Красный Берег. Этот мемориал – единственный в СНГ, рассказали в фильме «Говорит немая...
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