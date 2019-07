Источник материала: Tut.by

1 июля в Twitter Windows появился намек на выход Windows 1.0 — самой первой версии известной ОС, выпущенной в 1985 году. Компания не уточнила деталей, но установила логотип старой системы на аватарку в своем профиле в Twitter и Instagram. Об этом пишет TJournal.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!