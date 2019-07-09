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Фото футболистки, целующей девушку, стало вирусным

10.07.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поступок футболистки сборной США Келли О’Хары после окончания финального матча чемпионата мира вызвал широкий резонанс вызвал в социальных сетях, пишет championat.ru.

После победного матча О’Хара побежала к трибуне, где находилась ее девушка и поцеловала ее. Эта фотография стала вирусной, так как О’Хара никогда ранее не говорила о своей ориентации и не совершала каминг-аута.

Фото опубликовала в Twitter журналистка Джилл Гутовитц, сопроводив его комментарием:

«Билли Джин Кинг была первой спортсменкой, признавшейся в 1981 году в своей нетрадиционной ориентации, но это было вынужденным шагом и негативно сказалось на ее репутации. А после победы на чемпионате мира Келли О’Хара, которая ранее не совершала каминг-аута, выбежала на обочину и поцеловала свою девушку. Как далеко мы продвинулись».

Напомним, сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счетом 2:0. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.

 
 
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