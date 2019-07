Фото футболистки, целующей девушку, стало вирусным

Источник материала: Tut.by

Поступок футболистки сборной США Келли О’Хары после окончания финального матча чемпионата мира вызвал широкий резонанс вызвал в социальных сетях, пишет championat.ru.

После победного матча О’Хара побежала к трибуне, где находилась ее девушка и поцеловала ее. Эта фотография стала вирусной, так как О’Хара никогда ранее не говорила о своей ориентации и не совершала каминг-аута.