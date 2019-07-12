Фотофакт: Настоящие президенты не боятся людей!

После торжественной церемонии новый президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана вышли «в народ».





DELFI. Вот как описывают события пятничного утра журналисты литовского





Президентская чета с Кафедральной площади направилась в президентский дворец пешком. На площади собрались жители Литвы, приехавшие на церемонию из разных городов страны.





Людей собралось много. В основном это пожилые люди, но были и семьи с детьми. На площади дежурила полиция и бригада врачей скорой помощи. Собравшиеся жители пытались подойти к президенту как можно ближе, протягивали ему руки, махали ему руками.









Люди окружили президента и желали ему удачи. Науседа пошутил, что людей на площади собралось больше, чем во всей Литве.





отмечает , что в ноябре 2016 года состоялась пятая «инаугурация»и Лукашенко. Впрочем, она мало отличалась от предыдущей – все те же пустые проспекты. «Салiдарнасць», что в ноябре 2016 года состоялась пятая «инаугурация»и Лукашенко. Впрочем, она мало отличалась от предыдущей – все те же пустые проспекты.



