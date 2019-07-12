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Горецкий вестник
Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv
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Ещё один обязательный атрибут лета в деревне #доченькаПолинка #веселыеканикулы
A post shared by @ bel_yolka on Jul 13, 2019 at 10:55am PDT
Ещё один обязательный атрибут лета в деревне #доченькаПолинка #веселыеканикулы
A post shared by @ bel_yolka on Jul 13, 2019 at 10:55am PDT
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Кому милоты???
A post shared by @ yakimovich_katherine on Jul 11, 2019 at 7:04am PDT
Кому милоты???
A post shared by @ yakimovich_katherine on Jul 11, 2019 at 7:04am PDT
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Кажется кто-то понял что теперь не отвертится
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Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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Кажется кто-то понял что теперь не отвертится
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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