Сегодня 75-летний юбилей отмечает военкомат Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





Его называют главной солдатской приемной, сюда приходят молодые ребята, желающие посвятить свою жизнь службе Родине, обращаются за помощью ветераны и военные в отставке… И это лишь малая часть большого списка обязанностей военкомата — органа местного военного управления.

Военный комиссариат Вороновского района был сформирован в 1944 году, когда освободили район от немецко-фашистских захватчиков. Сначала он был в подчинении Барановичского областного военного комиссариата, затем — Гродненского ОВК. Практически в это же время военкомат появился и в Радунском районе. В апреле 1963 года он был расформирован, документы переданы в Вороновский районный военкомат.

С чувством долга и высокой ответственности в разные годы руководили военным комиссариатом старший лейтенант Н.Н. Смыков, гвардии майор Л.Е. Цыбульник, подполковники Ж.Ж. Бельжинимаев, И.К. Гайдуков, В.К. Недотыкин, В.К. Волгин, А.В. Сахненко, В.П. Товкай, Н.О. Удовик, Г.Д. Барков, Д.А. Шашко, В.П. Семененко, А.П. Родичев, С.Н. Олиевский, В.Н. Шведов, А.М. Волков. Как и 75 лет назад, коллектив и сейчас несет ответственность за проведение военно-мобилизационной и учетно-призывной работы.

— Военный комиссариат Вороновского района немногочисленный по своему штату, однако на плечи его сотрудников возложен непростой ответственный фронт обязанностей, который не имеет второстепенных задач, — отмечает военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Юрьевич Гайжевский. — Мне хочется поблагодарить коллектив за усердие, добросовестность и ответственное отношение к делу. И пожелать здоровья, семейного благополучия и терпения в целях достижения еще большего профессионального мастерства.

Галина ШЛЕМПО.