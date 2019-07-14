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Что должны знать наниматели, принимая на работу учащихся и студентов

15.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Ежегодно летом приступают к своей работе студенческие отряды. В этом году в нашем районе планируется создание пяти таких отрядов. Провести время с пользой в них смогут 42 школьника. Совсем скоро 3 сельскохозяйственных отряда уже начнут свою деятельность в сельхозпредприятиях района. О том, на что должна обратить внимание организация, которая направляет и принимает на работу школьников и студентов, рассказывает главный государственный инспектор Кричевского межрайонного отдела Могилёвского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Шлынов.

Что должны знать наниматели, принимая на работу учащихся и студентов

Фото из открытых источников.

— Привлечение к выполнению работ в организации участников студенческих отрядов должно проводиться с соблюдением требований Указа Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 №181 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь». Согласно данному указу в состав студенческих отрядов могут зачисляться студенты, не имеющие академической задолженности, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, учащиеся учреждений общего среднего образования, работники учреждений образования, члены ОО «БРСМ», иных молодёжных общественных объединений и другие категории молодых граждан, — рассказывает Александр Алексеевич.

— Зачисление молодых людей в студенческий отряд должно подтверждаться медицинской справкой о состоянии здоровья. Лицам, не достигшим 16 лет, дополнительно требуется письменное согласие одного из родителей. Организация, которая направляет на работу участников отряда должна разработать и утвердить план деятельности студотряда с принимающей организацией, а также на протяжении всего периода работы молодых людей контролировать его выполнение.

Самое важное, что необходимо выполнить организации, которая принимает студентов и школьников на работу, — создать здоровые и безопасные условия труда. В целях соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев с ними при выполнении работ руководителям организаций необходимо обеспечить проведение с участниками отрядов перед началом трудовой деятельности обучение, инструктажи, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда. Заранее необходимо позаботиться о наличии требуемой по нормам специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Обязательно студенческий отряд должен быть обеспечен лекарственными средствами.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

 
 
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Ежегодно летом приступают к своей работе студенческие отряды. В этом году в нашем районе планируется создание пяти таких отрядов. Провести время с пользой в них...
 
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