«Содержанкой быть не хочу, а по-другому зарабатывать не умею». История одной путаны

Источник материала: Слуцк Город







В 20 лет Людмила работала танцовщицей на Кипре и оказывала интимные услуги. После возвращения домой девушка пробовала работать в родном городе, но из-за малой зарплаты она снова ушла на панель. В интервью SG Люда рассказала, что её толкнуло в сексуальную индустрию, о страшных и неприятных случаях во время «работы», и почему не собирается жить как все.

Эту историю Людмила рассказала на условиях полной анонимности. Поэтому в материале мы не будем указывать настоящего имени, возраста и города.

История Людмилы началась ещё в конце 90-х, когда она вместе с двумя подругами уехала на Кипр, чтобы работать танцовщицами. Предложение о работе сделал знакомый Андрей, который пару раз появлялся в компании общих друзей.

«Он сказал, что в новый элитный клуб на Кипре набирают танцовщиц славянской внешности. Обещают 1000$ в месяц. С такой зарплатой в течение года можно было купить хорошую машину, а через два квартиру. На раздумье Андрей нам дал неделю. После этого разговора мы с девочками уже строили планы на будущее и с ответом не тянули», — рассказывает Людмила.

Родителей легко убедили, что по «большому блату» уезжают с группой девушек из других городов работать заграницу. Уже через месяц Андрей оформил необходимые документы на выезд из страны.

Кроме танцев оказывают интимные услуги

Когда девушки прилетели на Кипр, из аэропорта их повезли не в элитный клуб, а в кабаре, которое находилось в городе Лимассол. По дороге у них попросили паспорта, якобы для регистрации.

«Уже на месте нас предупредили, что за каждую девушку заплатили по 1000$, и пока мы их не отработаем, паспорта не отдадут. А если хотим быстрее рассчитаться, то кроме танцев можем оказывать интимные услуги. Такой «труд» оценивался в 3 -5 раз дороже, чем танцевальный номер», — вспоминает Люда.

После этого девушек отвезли в квартиру, где уже жили другие «работницы» из Украины, Беларуси, Молдовы и России. Встреча была тёплой, знакомство завязалось легко и те, кто в этот день не работал, быстро организовали застолье.

«Нас ввели в курс дела и сказали, что всё не так страшно, как мы себе представляем. Что все клиенты приличные и щедрые на подарки и чаевые. Мы сможем быстро возвратить долг и работать дальше, если захотим. Я подумала, что ничего страшного в сексе с незнакомым мужчиной нет, тем более, об этом никто никогда не узнает», — вспоминает собеседница.

Отпуск домой и депортация

Подруги Людмилы были солидарны с её мнением, и уже со следующей ночи девушки стали зарабатывать свои «лёгкие деньги». Так за пару месяцев они отработали долг, получили свои паспорта с временными регистрациями и добровольно остались работать в кабаре. Они также совмещали танцы и интим за деньги.

«Раз в год нам полагался отпуск. Я очень скучала по родителям, однако особой радости от возвращения домой я не испытывала. После беззаботной жизни на Кипре мне было тяжело видеть, как мама и папа тщательно распределяют свой бюджет, лишь бы дотянуть до зарплаты. Я так жить не хотела, и решила остаться в кабаре», — рассказывает Людмила.

Девушка вернулась на Кипр, однако через полтора года её депортировали из страны на 5 лет. Причину Люда отказалась рассказывать.

Новая работа, увольнение, Минск

По приезду домой Людмила устроилась работать продавцом в продуктовый магазин. Пару месяцев она держалась, но зарплата в разы отличалась от той, к которой девушка привыкла. Не отработав и трёх месяцев, Люда написала заявление на увольнение - и устроилась официантом в кафе. Но и там девушка надолго не задержалась. Разочаровавшись в зарплате, она стала искать пути возвращения в сексуальную индустрию.

«В Минске у меня есть знакомая, которая по ночам работала на проспекте. Я связалась с ней, сказала, что хотела бы приехать в гости. Та меня поняла с полуслова и ответила: «Только возьми красивое нижнее бельё». И я уехала в Минск», — вспоминает Люда.

После приезда в столицу, жизнь девушки круто поменялась. Появились деньги, возможность покупать дорогие вещи, ходить в рестораны и жить, как прежде. Но, вместе с тем в работе были и неприятные, и даже жуткие случаи.

В помещении было 12 парней в простынях

Новеньких на проспекте не жаловали, поэтому между «работницами» часто возникали драки, из-за чего бдительные жильцы ближайших домов вызывали милицию. Иногда удавалось убегать от сотрудников, но были и приводы в участок.

«Погоня с милицией и драки с девочками - мелочи по сравнению с тем, что нам приходилось терпеть от клиентов. Самые жуткие воспоминания не хочу рассказывать, боюсь последствий. Расскажу несколько историй, которые, на мой взгляд, более терпимые», — сказала девушка.

Однажды Люду пригласили в сауну двое парней. Она взяла оплату за час и спокойно села в машину. Когда девушка вошла в сауну, то увидела ещё 12 парней, которые были изрядно выпившие и ходили в простынях по комнате.

«Я попыталась спокойно договориться и уйти. Но парни убеждали, что всё будет спокойно и цивилизовано, и я осталась за доплату. А в итоге в процессе участвовали все. Иногда по очереди, иногда по несколько человек. Во время оргии мне позвонила старшая сестра. Кто-то из парней случайно ли, не знаю, принял вызов. И на другом конце провода было слышно всё, что происходило в сауне», — вспоминает собеседница.

Вместо оговоренного времени Люда провела в сауне 3 часа. После этого она сутки не могла подняться с кровати. В свою очередь, сестра Людмила никогда не касалась этой темы и никаких объяснений не требовала. Люда уверена, что в ту ночь она и так всё поняла.

Голую выбросили в кусты в центре города

Часто клиентов на проспект привозили таксисты, и всё происходило прямо в машине. Был случай, когда почти под утро Люда поехала с двумя клиентами и водителем такси во двор жилых домов прямо в центр города. Но что-то пошло не так, и девушку голую выбросили в кусты в переулке. А метров через 300 через форточку автомобиля выкинули её вещи прямо на проезжую часть.

«Мне было страшно и стыдно, ведь люди уже шли на работу, а кто-то ехал в транспорте. Я забрала вещи с дороги и убежала в кусты, чтобы одеться. Благо, никто не вызвал милицию, пришлось бы ещё и там выслушивать издёвки», — говорит Людмила.

Спящим клиентам всегда рады, но не в этот раз

Однажды Люду с «коллегой» парень пригласил к себе домой на час. Он оплатил услуги девушек и предупредил, что дома его ждёт друг. Однако, когда девушки вошли в квартиру, оказалось, что второй клиент спит.

«Спящим клиентам мы всегда рады, потому что работать вдвоём над одним гораздо безопаснее, и всё проходит быстрее обычного. Но не в этот раз. На первый взгляд, клиент у нас был спокойный. Когда мы закончили работу, он потребовал с нас деньги за друга, которого мы не обслужили. Но мы с этим не согласились. Тогда он пригрозил нас убить и скинуть с пятого этажа», — рассказывает Людмила.

Подруга Люды не растерялась, схватила со стола большие железные ножницы и, прикрываясь ими, девушки двинулись к выходу. Выйти из дома им удалось, но молодой человек не упускал возможность вернуть половину суммы. Он бежал за девушками с ножом в руке.

«Впереди у нас находилось общежитие. Мы подбежали к выходу и стали тарабанить в дверь что есть силы. Вахтёрша, когда увидела наши лица, сразу впустила нас в холл и закрыла дверь на ключ. Парень тоже прибежал к входу и требовал нас отдать. Но женщина пригрозила ему милицией - и только тогда он ушёл. В тот вечер мы уже не могли работать и вернулись домой», — говорит Люда.

Никто не хотел жену проститутку

С некоторыми клиентами получалось завести романтические отношения, даже жить вместе. Но всякий раз такое сожительство заканчивалось скандалами. Никто не хотел жену проститутку. А по-другому Людмила зарабатывать не умела.

«От одного из своих постоянных клиентов я забеременела. Мне очень нравился этот мужчина, поэтому ребёнка решила оставить. Когда я ему сообщила о своей беременности, он предложил мне денег на аборт, которые я, естественно, не взяла. А он пропал и даже сменил номер телефона», — говорит девушка.

Половину беременности Людмила ещё работала и копила деньги на содержание ребёнка. Родители изначально пытались узнать, будет ли у них зять. Но после неприятного разговора больше не задавали лишних вопросов дочери.

Новый формат работы, извращенцы и мазохисты

Когда сыну Людмилы исполнилось два года, она решила снова уехать в Минск. Ребёнка пришлось оставить на бабушку. Однако по приезду в Минск, Люда поняла, что многое изменилось в секс-индустрии.

«Моя «коллега по цеху» объяснила, что сейчас все работают через интернет. Ведь так намного безопаснее, чем когда ты стоишь на проспекте, и тебе в упор сунут дуло пистолета, лишь бы ты села в машину и работала бесплатно до утра. Я создала анкету на сайте, где на сегодняшний день находятся все девочки с проспекта. Чего там только не предлагают! Такое ощущение, что мир сошёл с ума, пока я воспитывала сына», — рассказывает Люда.

Девушка утверждает, что у мужчин появились потребности в сексе, которых не было раньше. Часто пишут извращенцы и мазохисты, кому-то хочется, чтобы их связали и унизили. Подобные предложения вызывают у Людмилы истерический смех.

« Говорят, из таких, как я выходят хорошие жёны »

В «профессии» Людмила более 20 лет. Сейчас ей немногим за 40, но она выглядит ухоженно и стильно. Своим ремеслом она не гордится, хотя говорит, что работа ей нравится. О будущем девушка не любит рассуждать, однако кое-что всё же сказала:

«Я понимаю, что, скорее всего уже не обрету семью. Хотя, кто знает? Ведь говорят из таких, как я выходят хорошие жёны. Но проблема в том, что мне не комфортно будет жить с человеком, у которого зарплата 400-450 р. в месяц. Как на такие деньги жить, ребёнка содержать, дом? У меня одни духи стоят 250 р. Стать содержанкой тоже не вариант, а по-другому я не умею зарабатывать, да и не хочу», — заканчивает разговор Людмила.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by