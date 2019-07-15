Внимание: «горячая линия»! КГК изучает состояние школьных стадионов, спортивных площадок и велосипедных дорожек Могилёвщины

Источник материала: Асiповiцкi край

В целях комплексного и всестороннего изучения хода выполнения поручения Главы государства, в Комитете госконтроля области проводятся «горячие линии» с населением на тему: «КГК изучает состояние школьных стадионов, спортивных площадок и велосипедных дорожек в населенных пунктах Могилевской области».

22 и 23 июля с 10 до 13 и с 14 до 17 часов по телефону 25-87-47 жители могут сообщить (в т.ч. анонимно) специалистам КГК информацию о местонахождении требующих проведения ремонтных работ стадионах, баскетбольных и волейбольных площадках, сетчатых ограждениях, плоскостных спортсооружениях, беговых и велодорожках, которая будет использована для анализа и проведения контролерами соответствующих мероприятий. Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить КГК по электронной почте: kgkmogilev@mail.belpak.by .