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Stadler начал испытания трамвая «Метелица» для Боливии

16.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

28 июня первый трамвай «Метелица» для г. Кочабамбы (Боливия) успешно прошел производственную приёмку сотрудниками компании «Штадлер Минск», представителями конечного клиента из Боливии и компании Molinari Rail. Вскоре по прибытии в Боливию трамвай «Метелица» модели B85601M будет готов для окончательного запуска.

Произведенные на одном предприятии и предназначенные для одного клиента, теперь два первых трамвая «Метелица» для Боливии поедут разными дорогами. Для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию подвижного состава, трамвай «Метелица» с заводским номером 4010-02 для Metropolitan Train project г. Кочабамбы уже прошел запуск и ряд проверочных испытаний на предприятии «Штадлер Минск», такие как проверка заземлений, высоковольтные испытания, возможность подъема, взвешивание, функциональные статические испытания, дождевание и многие другие. После успешной производственной приёмки представителями компании «Штадлер Минск», конечного клиента из Боливии и компании Molinari Rail трамвай, демонтированный на секции, был отправлен автомобильным транспортом в г. Клайпеду, затем проследует морским путем в г. Арику (Чили), а оттуда автомобильным транспортом он будет доставлен в г. Кочабамбу для окончательного запуска.



9 июля 2019 года трамвай «Метелица» модели B85601M с заводским номером 4010-01 был отправлен автомобильным транспортом для проведения ряда динамических и статических испытаний в г. Ольштыне, Польша. Трамвай производства Stadler для Боливии будет проходить комплекс испытаний тормозной системы, проверку уровня шума, оценку скорости и плавности хода, а также другие необходимые испытания на соответствие действующим стандартам. Ширина колеи трамвая «Метелица» для Боливии составляет 1435 мм, что не позволяет проводить испытания на существующих городских маршрутах с шириной колеи 1524 мм. Специалисты «Штадлер Минск» и Балтийского испытательного центра будут принимать участие в испытаниях транспортного средства.

После испытаний, которые продлятся около месяца, трамвай отправят обратно на предприятие «Штадлер Минск» для проведения производственной приемки с клиентом, и затем в Боливию. Новый трамвай соединит административные центры Sacaba, Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Vinto и Sipe Sipe в департаменте Кочабамба, предоставив транспорт для более чем 1 миллиона человек. На данный момент на разных стадиях производства на предприятии «Штадлер Минск» находится 9 трамваев для г. Кочабамбы.




 
Теги: Минск
 
 
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28 июня первый трамвай «Метелица» для г. Кочабамбы (Боливия) успешно прошел производственную приёмку сотрудниками компании «Штадлер Минск»,...
 
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