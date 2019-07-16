Чтобы молоко лилось рекой

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В филиале «Вировлянский» иностранного предприятия «Детскосельский Городок» — одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий, действующих на территории нашего района, — поголовье КРС дойного стада составляет 2755 голов, что на 370 больше, чем в 2018 г. Со слов директора филиала Вадима Толкача, средний удой на корову в этом году ожидается на уровне прошлого и составит 22 литра в сутки. Во многом благодаря именно этому Городокщина сегодня занимает 24 место из 118 районов Беларуси по удою молока на корову, что является лучшим результатом в области. Такие высокие показатели достигаются благодаря грамотному руководству, слаженной работе всего коллектива предприятия, использованию новейших технологий и ноу-хау сельскохозяйственной отрасли. Для подготовки материалов к очередному выходу спецпроекта «Один день из жизни хозяйства» мы вместе с председателем райкома профсоюза работников АПК Татьяной Гругановой отправились на молочно-товарный комплекс филиала в д. Селище.





- Мы завершаем первый укос многолетних трав, — говорит Вадим Толкач. — На 12 июля собрано 17,5 тыс. тонн сенажной массы. Второму укосу подлежат травы на 1800 га. Поля были предварительно подкормлены. С учётом второго укоса планируем заготовить 28 тыс. тонн сенажной массы, что на 6 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Кукуруза на площади 1557 га подкормлена. Планируем получить с 1400 га 32 тыс. тонн зелёной массы (это на 7,5 тыс. тонн больше уровня 2018 г. - авт.). Зерновых вместе с зерном кукурузы на уборочной-2019 ожидаем получить 7 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Для эффективного управления стадом функционирует современная компьютерная программа «DairyComp», животные на комплексах содержатся беспривязно, распределены на группы по физиологическому состоянию. Согласно рассчитанному на каждую группу рациону бурёнки круглый год получают сбалансированные корма в необходимом количестве и качестве.

На поле в районе деревни Беляи механизаторы предприятия заканчивают уборку многолетних трав первого укоса. На энернонасыщенном тракторе «Фендт-936», агрегатированном косой КПР-9, трудится молодой работник предприятия Андрей Янченко. В дружном коллективе он уже восьмой год. Энергичный и ответственный, Андрей Николаевич принимает участие во всех стадиях работ на поле: во время уборки зерновых в прошлом году он показал хорошие результаты на отвозке, в период посевной работал на посевном агрегате. Спорится дело и на уборке «зелёнки». Андрей Янченко лучший в районе на косьбе среди молодёжи. По состоянию на 15 июля, он скосил 1351 га, оставив соперников из других хозяйств далеко позади. К слову, лидером на косьбе трав в районе является также механизатор предприятия Сергей Унуковский. На «Беларус-3022» он скосил 1009 га (по состоянию на 15 июля).

Валкованием зелёной массы занимается один из самых опытных механизаторов предприятия Николай Клименко, который работает в «Вировлянском» с его основания вот уже 11-й год. За его МТЗ-82 с граблями остаются ровные валки, которые затем соберут и отвезут в сенажную яму. На уборочной в прошлом году Николай Клименко работал на пресс-подборщике, прессовал солому в рулоны.

На измельчении зелёной массы задействован Сергей Евдокимов. Филиал «Вировлянский» стал для него после окончания ГГАТК первым местом работы. Среди молодёжи на измельчении он лидирует в районе: по состоянию на 15 июля на «Джон-Дире-7480» измельчил 4430 тонны. Молодому работнику есть на кого равняться. Первую строчку в районной сводке передовиков на косьбе трав в измельчении зелёной массы занимает его более опытный коллега Олег Щербинский, который измельчил 6801 тонну.

Одним из лидеров на трамбовке зелёной массы в районе является механизатор «Вировлянского» Дмитрий Щербаков, который на «Амкодоре-352» затрамбовал 5759 тонн. В числе передовиков на отвозке зелёной массы Иван Сидоров, который на «Беларус-3022» с прицепом ПС-60 перевёз 1614 тонн.

В «Вировлянском» уверены, что рациональное, полноценное питание способствует продуктивному труду. Именно поэтому животноводы филиала круглый год, а механизаторы во время уборочной обеспечены бесплатным горячим питанием. Работникам животноводческих комплексов и тем, кто трудится в поле, горячие обеды доставляют к месту работы. В день нашего визита на обед подавали гороховый суп, макароны с мясной подливой и компот. Порции по-настоящему богатырские и гарантируют заряд энергии. Они способны в полной мере утолить аппетит.

Любовь ШЛЕЙКО.