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Делегация Приморского края посетила Могилевскую область

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила Могилевскую область. Открыла визит встреча россиян с председателем облисполкома Леонидом Зайцем.

 

Делегация Приморского края посетила Могилевскую область

 

Во время поездки гости также возложили цветы к каплице на мемориальном комплексе «Буйничское поле», ознакомилась с презентацией продукции предприятий Могилевщины на ОАО «Бабушкина крынка». Кроме того, приморская делегация посетила ОАО «Могилевлифтмаш».

 

Делегация Приморского края посетила Могилевскую область

 

По итогам переговоров стороны планируют подписать Протокол намерений о сотрудничестве между Могилевской областью и Приморским краем. Это станет точкой отсчета по подготовке аналогичного соглашения, которое после детальной проработки заверят в 2020 году.

 

Делегация Приморского края посетила Могилевскую область

 

mogilev-region.gov.by


 
 
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  Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила Могилевскую область. Открыла визит встреча россиян с председателем...
 
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