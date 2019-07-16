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Делегация Приморского края посетила Могилевскую область
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила Могилевскую область. Открыла визит встреча россиян с председателем облисполкома Леонидом Зайцем.
Во время поездки гости также возложили цветы к каплице на мемориальном комплексе «Буйничское поле», ознакомилась с презентацией продукции предприятий Могилевщины на ОАО «Бабушкина крынка». Кроме того, приморская делегация посетила ОАО «Могилевлифтмаш».
По итогам переговоров стороны планируют подписать Протокол намерений о сотрудничестве между Могилевской областью и Приморским краем. Это станет точкой отсчета по подготовке аналогичного соглашения, которое после детальной проработки заверят в 2020 году.
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Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила Могилевскую область. Открыла визит встреча россиян с председателем...
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