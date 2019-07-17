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Мастерславль вернётся. Что ждёт нас в Городе мастеров на фесте-2019?

18.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

«Рыцарский фест. Мстиславль-2019» пройдёт 2-4 августа. Ярмарка ремесленников — неотъемлемая часть праздника средневековой культуры наряду с рыцарскими турнирами. Что же нас ждёт в Городе мастеров на фесте-2019?

— В этом году мы продолжим развивать обновлённую концепцию выставки-продажи, — сообщил директор районного Дома ремёсел Артём Сергеев. — «Город Мастерславль» хорошо приняли как гости мероприятия, так и сами ремесленники.

Мастерславль вернётся. Что ждёт нас в Городе мастеров на фесте-2019?

Напоминаем, что в рамках этой концепции в традиционной выставке-ярмарке появилась ярмарочная составляющая, а Город мастеров был разделён на несколько секторов-улиц. Размещение мастеров и торговых точек стало зависеть от специфики товара так, что самые выгодные места в центре города достались ремесленникам, которые занимаются традиционными для Беларуси видами декоративно-прикладного искусства.

Мастерславль вернётся. Что ждёт нас в Городе мастеров на фесте-2019?

Сейчас идёт сбор заявок на участие в ярмарке. Своё желание поучаствовать в мероприятии выразили уже более 25 мастеров и ремесленников не только из Могилёвщины, но и представители Минской и Витебской областей.

Мастерславль вернётся. Что ждёт нас в Городе мастеров на фесте-2019?

Важную роль в формировании облика ярмарки сыграло участие Дома ремёсел в фестивале «Александрия собирает друзей». Там были представлены три туристических бренда Могилёвской области, среди которых был рыцарский фест.

Мастерславль вернётся. Что ждёт нас в Городе мастеров на фесте-2019?

— Мстиславская земля издревле славилась своими мастерами и ремесленниками, традиции которых уходят в глубь веков, — подчеркнул Артём Сергеев. — Поэтому работы наших мастеров стали ключевым элементом представленного подворья. В целом выставка на купальском фестивале в Александрии стала платформой для налаживания контактов между ремесленниками из разных регионов. Надеемся, что все они станут жителями «Мастерславля».

Мастерславль вернётся. Что ждёт нас в Городе мастеров на фесте-2019?

Заявки на участие в Городе мастеров на празднике средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2019» будут приниматься до 27 июля по телефону (802240) 21-070 и на адрес электронной почты rdr@mstislavl.com.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ. 

 
 
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«Рыцарский фест. Мстиславль-2019» пройдёт 2-4 августа. Ярмарка ремесленников — неотъемлемая часть праздника средневековой культуры наряду с рыцарскими турнирами....
 
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