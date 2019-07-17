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Видеорекомендации Bosch. Популярные вопросы по обслуживанию тормозной системы
Источник материала: БДГ
Мнение, что шум или скрип тормозов возникает из–за некачественных колодок, часто не соответствует действительности, а профилактика тормозной системы может оказаться эффективнее ремонта.
Особую важность здесь приобретает квалифицированное сервисное обслуживание. Эксперты Учебного Центра Bosch изучили самые популярные вопросы по обслуживанию тормозных механизмов и дали свои ответы в видеоролике:
Из видео вы узнаете, что:
Больше полезной информации по автомобильным компонентам есть
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Мнение, что шум или скрип тормозов возникает из–за некачественных колодок, часто не соответствует действительности, а профилактика тормозной системы может...
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