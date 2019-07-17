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Видеорекомендации Bosch. Популярные вопросы по обслуживанию тормозной системы

18.07.2019 11:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мнение, что шум или скрип тормозов возникает из–за некачественных колодок, часто не соответствует действительности, а профилактика тормозной системы может оказаться эффективнее ремонта.

Особую важность здесь приобретает квалифицированное сервисное обслуживание. Эксперты Учебного Центра Bosch изучили самые популярные вопросы по обслуживанию тормозных механизмов и дали свои ответы в видеоролике: https://youtu.be/9ng_agqEbuE.

Из видео вы узнаете, что:

  • Источником шума могут служить тормозные колодки, но это не единственный виновник посторонних звуков. Шум при торможении возникает за счет вибраций деталей тормозной системы, подвески или рулевого управления.
  • Тормозной диск может служить источником шума. Большая площадь детали превращает ее в своего рода динамик, усиливающий шум от трения.
  • Проверку тормозных механизмов следует проводить в комплексе. Кроме компонентов тормозной системы при профилактическом обслуживании обязательно необходимо провести осмотр деталей подвески и рулевого управления.
  • Ремонт тормозных механизмов тоже следует проводить в комплексе. Новая деталь в неисправном механизме совсем не обязательно решит проблему.
  • Одни и те же колодки могут идеально работать на одном автомобиле, но издавать звуки на другом. Многое зависит от общей исправности механизмов и качества проведенного сервисного обслуживания.
  • Обслуживание тормозной системы не ограничивается заменой тормозных колодок и дисков. Необходимо регулярно менять смазку и следить за состоянием направляющих, резиновых компонентов, пружин. Уверенность в исправной работе тормозной системы может дать регулярное профилактическое обслуживание не реже двух раз в год.
  • Вопреки распространенному мнению, использовать при обслуживании тормозной системы медные или любые другие металлосодержащие смазки не рекомендуется.
  • Шум и биение при торможении могут вызвать перетянутые колесные гайки. Под воздействием давления и высокой температуры тормозной диск может «повести», и это приведет к возникновению шума и появлению вибраций.
  • Регулярного внимания требует тормозная жидкость. От ее качества и соблюдения интервалов замены будет зависеть надежность работы тормозной системы.

Больше полезной информации по автомобильным компонентам есть на официальном YouTube-канале Bosch Auto.

 
 
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