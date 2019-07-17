Видеорекомендации Bosch. Популярные вопросы по обслуживанию тормозной системы

Мнение, что шум или скрип тормозов возникает из–за некачественных колодок, часто не соответствует действительности, а профилактика тормозной системы может оказаться эффективнее ремонта.

Особую важность здесь приобретает квалифицированное сервисное обслуживание. Эксперты Учебного Центра Bosch изучили самые популярные вопросы по обслуживанию тормозных механизмов и дали свои ответы в видеоролике: https://youtu.be/9ng_agqEbuE .

Из видео вы узнаете, что:

Источником шума могут служить тормозные колодки, но это не единственный виновник посторонних звуков. Шум при торможении возникает за счет вибраций деталей тормозной системы, подвески или рулевого управления.

Тормозной диск может служить источником шума. Большая площадь детали превращает ее в своего рода динамик, усиливающий шум от трения.

Проверку тормозных механизмов следует проводить в комплексе. Кроме компонентов тормозной системы при профилактическом обслуживании обязательно необходимо провести осмотр деталей подвески и рулевого управления.

Ремонт тормозных механизмов тоже следует проводить в комплексе. Новая деталь в неисправном механизме совсем не обязательно решит проблему.

Одни и те же колодки могут идеально работать на одном автомобиле, но издавать звуки на другом. Многое зависит от общей исправности механизмов и качества проведенного сервисного обслуживания.

Обслуживание тормозной системы не ограничивается заменой тормозных колодок и дисков. Необходимо регулярно менять смазку и следить за состоянием направляющих, резиновых компонентов, пружин. Уверенность в исправной работе тормозной системы может дать регулярное профилактическое обслуживание не реже двух раз в год.

Вопреки распространенному мнению, использовать при обслуживании тормозной системы медные или любые другие металлосодержащие смазки не рекомендуется.

Шум и биение при торможении могут вызвать перетянутые колесные гайки. Под воздействием давления и высокой температуры тормозной диск может «повести», и это приведет к возникновению шума и появлению вибраций.

Регулярного внимания требует тормозная жидкость. От ее качества и соблюдения интервалов замены будет зависеть надежность работы тормозной системы.