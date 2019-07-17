Лукашенко предложил Путину «все решить» к декабрю

Александр Лукашенко предложил решить все белорусско-российские проблемы к декабрю 2019 года – 20-летию союзного договора.

Об этом заявил глава Беларуси 18 июля в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, необходимо решить все проблемы и подписать программу, определяющую стратегию дальнейших действий.

Путин предложил продолжить обсуждения, начатые на неформальной встрече. По его мнению, «все это очень важно, интересно, перспективно и полезно».

Он согласился, что нужно проанализировать все, что сделано в рамках союзного государства и выработать решения для дальнейшего развития интеграции. Путин подчеркнул важность стратегического партнерства и союзничества с Беларусью.

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», - сказал президент России.

Лукашенко подчеркнул, что страны определили конкретные действия, создали совместную группу на уровне правительств.

«То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи все, что от нас требуется», - сказал он.

«Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована», - добавил Лукашенко.