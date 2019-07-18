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Молодые случчане завоевали дипломы и награды на международном конкурсе «Радуга над Витебском»

19.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Молодые случчане завоевали дипломы и награды на международном конкурсе «Радуга над Витебском»

С 14 по 16 июля в рамках «Славянского базара» проходил 10-й международный фестиваль «Радуга над Витебском», где ребята из объединения по интересам «Радуга цвета» (руководитель Курлович Лилия Валерьевна) государственного учреждения образования «Слуцкий центр детского творчества» достойно представили свои работы. Об этом SG сообщили в ГУО «Ясли-сад № 11 г. Слуцка».

Диплом лауреата 1 степени, золотая медаль, диплом 1 степени от Союза художников - у случчанки Малойчик Арины. Дипломы лауреата 2 степени и серебро у Годуновой Арины и Яковец Анны. Анна награждена ещё и дипломом 1 степени от Союза художников Витебской области.

Дипломы лауреатов 3 степени и бронзовые медали получили Курлович Марина, Карпович Ева, Шутко Анастасия, Марковец Виталина, Годунова Полина. Курлович Марина также получила годовой абонемент на посещение музея-усадьбы Репина «Здравнева». Дипломами 1 степени награждены Батыльчук Ева, Лещеня Артем, Рудаковская Александра. Марковец Виталина в номинации «живопись» награждена дипломом 2 степени.

Родители выражают благодарность замечательному педагогу Курлович Лилии Валерьевне. Спасибо Вам большое Лилия Валерьевна удачи, успехов, новых побед.

 
Теги: Витебск
 
 
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С 14 по 16 июля в рамках Славянского базара проходил 10 международный фестиваль «Радуга над Витебском», где ребята государственного учреждения образования «Слуцкий...
 
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