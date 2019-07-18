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Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сделаем праздник вместе. Организаторы вилейского «Уха-феста» разрабатывают программу проведения мероприятия и собирают креативные предложения жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2019 году фестиваль пройдет в третий раз, но он уже успел стать своеобразным брендом района. Традиционными останутся площадка (пляж Вилейского водохранилища), приготовление ухи и экологический акцент праздника.
Светлана Деруго, заместитель руководителя Вилейского райисполкома:
На празднике ожидается не менее нескольких тысяч местных жителей и гостей из соседних районов и зарубежья. В этом году он пройдет 17 августа.
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Новости Беларуси. Сделаем праздник вместе. Организаторы вилейского «Уха-феста» разрабатывают программу проведения мероприятия и собирают креативные предложения...
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