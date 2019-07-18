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Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

19.07.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сделаем праздник вместе. Организаторы вилейского «Уха-феста» разрабатывают программу проведения мероприятия и собирают креативные предложения жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

В 2019 году фестиваль пройдет в третий раз, но он уже успел стать своеобразным брендом района. Традиционными останутся площадка (пляж Вилейского водохранилища), приготовление ухи и экологический акцент праздника.

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

Светлана Деруго, заместитель руководителя Вилейского райисполкома:
Так как это проходит на берегу Вилейского водохранилища, то мы за то, чтобы это были экологические мероприятия, чтобы не пластиковые стаканчики применяли, а бумажные. Планируется и водная феерия, и конкурс караоке, файер-шоу будет в обязательном порядке, приглашен кавер-бэнд. Мероприятие будет масштабное и обширное. Думаю, что всем понравится как и в предыдущие годы.

Водная феерия, конкурс караоке и фаер-шоу. Чем удивит «Уха-фест» в Вилейке в 2019 году?

На празднике ожидается не менее нескольких тысяч местных жителей и гостей из соседних районов и зарубежья. В этом году он пройдет 17 августа.

Люди в материале: Светлана Деруго
 
 
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Новости Беларуси. Сделаем праздник вместе. Организаторы вилейского «Уха-феста» разрабатывают программу проведения мероприятия и собирают креативные предложения...
 
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