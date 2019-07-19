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Кирова открыли досрочно (хотя знаки пока ещё висят), ехать аккуратно можно
20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улицу Кирова
Будем надеяться, его восстановят.
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Улицу Кирова перекрывали до 21 июля, которое уже вот-вот настанет. Спешим обрадовать - проезд уже доступен, хотя знаки пока висят. Автомобили проезжают, правда...
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