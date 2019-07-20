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Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

20.07.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эксперты, производственники, да и люди, благосостояние которых во многом зависит и от успеха в Союзном государстве, вместе с нами возвращаются в Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

Шестой форум регионов Беларуси и России. Десятки контрактов на сотни миллионов долларов и новые интеграционные движения в гуманитарной сфере не могут не радовать. И все же главная тема – заявление главы белорусского государства. Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой предложил: все интеграционные вопросы должны быть решены к 20-летию появления Союза, а это – предстоящий декабрь.

Тему продолжит корреспондент Евгений Пустовой.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

От шестого Форума регионов в северной столице России все ожидали потепления в интеграционных делах. Личный посыл президентов накануне – посещение Валаама – еще раз продемонстрировал: отношения Александра Лукашенко и Владимир Путина – близкие. Кого еще из политиков глава России приглашал в свою любимую обитель?

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

В присущей манере Александр Лукашенко о том, что не решено, открыто заявил уже на официальной двухсторонней встрече на полях Форума регионов.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Споров между главами государств нет. Но есть интересы своих стран и народов, и есть союзное пространство, где эти интересы обоюдны. Имеются даже декларации и планы, но еще и нерешенные вопросы. Некоторые уже пропахли нафталином.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

Петр Петровский, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь»:
Если мы не получим решения энергетических вопросов, Республика Беларусь и белорусские субъекты хозяйствования не будут получать те же энергоносители по тем же условиям, что и российские. То есть не будет равенства возможностей, равенства условий.

Российская Федерация в этом плане должна понимать, что от того, насколько она способна интегрироваться на равных, зависит качество Союзного государства и вообще интеграционная повестка дня.

Барьеры для товаров, участие в госзакупках, налоговые маневры, нефтегазовые балансы – узел несогласия все туже. Пора его развязывать, ведь Беларусь для России является единственным и самым прямым окном и дверью, а одновременно и форпостом перед Европой.

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

Душой Беларусь близка к России, укладом жизни – к Европе. Мы больше, чем братья-россияне, привыкли к комфорту. Поэтому и интеграцию расцениваем не только как союз ради господства идей, а прежде всего союз для пользы людей. Такую союза ждут белорусы.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

Петр Петровский:
Как можно интегрировать и финансовую сферу, если белорусские и российские субъекты хозяйствования не могут по факту сегодня получать на равных кредиты или участвовать в системе лизинга? Или в другом случае как мы можем на равных работать, если в конечном итоге белорусские предприятия не могут на равных участвовать в тендерах? Используется в том числе, давайте не лукавить, административный ресурс.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

Политическая воля руководства стран и желание народов есть. А вот экономическую, обоюдовыгодную надо усиливать. Как? Прежде всего снимая спорные вопросы по ценам и барьерам. Для этого Межгосударственная правительственная комиссия создана. Ее участники присутствовали на двухсторонней встрече президентов и держались двумя лагерями. Значит, не все решили. Уже почти 20 лет прошло с того момента, когда решили быть в союзе. Как и тогда, Александр Лукашенко за конкретику.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

Александр Лукашенко: «Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы»

Это предложение белорусского лидера продолжают обсуждать экспертное и медийное сообщества союзного пространства. Ну, что тут обсуждать? Действовать надо.

Петр Петровский: Если мы не получим решения энергетических вопросов с Россией, не будет равенства возможностей, равенства условий

Люди в материале: Петр Петровский, Евгений Пустовой
 
 
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Новости Беларуси. Эксперты, производственники, да и люди, благосостояние которых во многом зависит и от успеха в Союзном государстве, вместе с нами возвращаются в...
 
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