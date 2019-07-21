Ежемесячно во всех регионах Минской области проходят единые дни информирования.

В рамках информационных встреч идеологический актив предприятий и организаций имеет возможность получить актуальную информацию о самых важных событиях города, района и области, чтобы донести ее до каждого работника своей организации. Участники мероприятий традиционно обсуждают актуальные вопросы, совместно ищут пути их решения.

Одна из форм проведения единого дня информирования – это встречи в трудовых коллективах.

На прошедшей трудовой неделе начальник Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Наумик встретился с трудовым коллективом ООО «Радиаторный завод» в поселке Усяж. Он рассказал присутствующим о чрезвычайных ситуациях, произошедших в области и районе, об их причинах и последствиях.

— В Минской области в первом полугодии 2019 года наблюдается положительная тенденция снижения количества чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, и гибели людей от них, — рассказал Николай Наумик. — Количество пожаров снизилось на 9,2% (с 876 до 795), гибель людей от пожаров снизилась на 29,5% (с 78 до 55 человек).

Наибольшее количество пожаров и гибели людей от них происходит в жилом секторе. При этом 34 погибших на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения (61,8%).

По причине неосторожного обращения с огнем произошло 247 пожаров, что составляет 31% от их общего количества. При этом следует отметить, что в основном по данной причине происходят пожары при курении в нетрезвом состоянии. Поэтому, если рядом с вами проживают соседи, злоупотребляющие спиртными напитками, информируйте субъекты профилактики. Работники МЧС совместно с сотрудниками милиции проведут профилактическую, разъяснительную работу, возьмут на учет беспокойного соседа. В случае, если эта работа на даст положительных результатов, то в судебном порядке инициируется решение о направлении в ЛТП.

Отдельно начальник Смолевичского РОЧС остановился на возникновениях пожаров в экосистемах.

— Наш район один из самых «неспокойных» в части возникновения пожаров на торфяниках. За первое полугодие зарегистрировано пять случаев возгорания торфа, — акцентировал внимание Николай Наумик. – Будьте осторожны при посещении леса и разведении костров, особенно в жаркую погоду. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности на производстве и в быту. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, научите их правильно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Надежда МОЛЧАНОВА.

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