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Студентка из Финляндии не пользовалась шампунем два года и показывает, что стало с волосами

23.07.2019 18:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24-летняя студентка из Финляндии Иирис Хейккинен поделилась результатами эксперимента: почти на два года она отказалась от использования шампуня и кондиционера для волос, пишет Daily Mail.


Фото: https://www.instagram.com/iirislinneawriter/

Девушку называют рекордсменкой популярного среди ЗОЖ-блогеров движения: его сторонники верят в то, что если отказаться от шампуней и кондиционера, то волосы начнут «самоочищаться». Иирис подтолкнули на такой поступок проблемы с кожей головы: она пыталась избавиться от неприятного зуда разными способами, но ничего не помогало.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С осени 2017 года девушка моет голову только водой, раз в несколько месяцев использует кокосовое масло и говорит, что довольна состоянием волос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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— Раньше я мыла волосы раз в несколько дней и вдруг поняла, что они, пожалуй, слишком чистые. Возможно, от этого кожа моей головы становилась крайне сухой и чесалась? Через пару недель отказа от шампуней и кондиционера зуд прекратился. Да, был момент, когда мои волосы выглядели очень жирным — но я провела это время в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем. Честно говоря, о волосах в тот момент я не думала. А когда пришла в себя, волосы уже вернулись к нормальному виду. Сейчас незнакомые люди и не догадываются, что я не пользуюсь шампунем. Очень удивляются, когда я об этом говорю.

Такой подход изменил цвет и состояние ее волос: они стали немного светлее, толще и больше виться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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— Что касается мыслей о неприятном запахе от волос без шампуня, то это заблуждение: конечно, мне самой трудно уловить запах собственной кожи, но, по крайней мере, никаких комментариев от других людей на этот счет я не получала, — отмечает девушка.

Несмотря на свои положительные впечатления от эксперимента, Иирис не считает, что ее решение подойдет всем: например, вряд ли без шампуня смогут обойтись те, кто часто занимается (а значит, много потеет) и ходит в сауну.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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24-летняя студентка из Финляндии Иирис Хейккинен поделилась результатами эксперимента: почти на два года она отказалась от использования шампуня и кондиционера...
 
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