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Исландия стала самой дорогой страной Европы для туристов

23.07.2019 19:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Самой дорогой страной Европы для туристов стала Исландия, цены на товары по итогам 2018 года выросли на 56% по сравнению с другими европейскими государствами, следует из данных Eurostat.

Согласно статистике портала, Швейцария заняла второе место, цены в стране выросли на 52%, замыкает тройку Норвегия (плюс 48%). Далее следуют Дания (плюс 38%), Ирландия и Люксембург (плюс 27%), Финляндия (плюс 23%), Швеция (плюс 19%), Великобритания (плюс 17%), Нидерланды (плюс 12%), Бельгия (плюс 11%), Франция и Австрия (плюс 10%) и Германия (плюс 4%).

Как сообщает Daily Mail, пицца с сыром в ресторане Исландии обойдется туристу почти в 17 евро, бокал вина - около 10 евро, а пинта пива (0,56 литра) будет стоить почти 7 евро. "Дома я могу заказать гамбургер, картофель фри и пиво, и заплачу за все это максимум $13. Это большая разница в цене, которая значительно влияет на мой бюджет во время путешествия в Исландию", - цитирует газета 22-летнего американского туриста.

Как отмечает издание, высокие цены в Исландии обусловлены зависимостью острова от импорта (яйца, молоко и другие продукты) и высоким налогом на алкоголь. Также значительную роль в этом играют колебания курса исландской валюты, с которыми страна столкнулась в 2016-2017 годах. "Согласно данным статистики Исландии, в 2018 году средняя зарплата местного жителя составила 4450 евро в месяц (более 300 тысяч рублей после вычета налогов), поэтому местным жителям цены в магазинах не кажутся ему такими высокими, как иностранцам", - пишет Daily Mail.

По прогнозам Центробанка Исландии, в 2019 году экономика страны замедлилась впервые за 10 лет, это связано со снижением развития туриндустрии на острове, а также банкротством лоу-кост авиакомпании Wow Air в марте этого года.

В прошлом году Исландию посетили 2,3 млн иностранных туристов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самой дорогой страной Европы для туристов стала Исландия, цены на товары по итогам 2018 года выросли на 56% по сравнению с другими европейскими государствами, следует...
 
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