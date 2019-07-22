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Осенний призыв в белорусскую армию начнется по старым правилам

23.07.2019 21:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Осенний призыв в белорусскую армию начнется по старым правилам
Фото из открытых источников

Осенний призыв начнется по действующим правилам. Такое заявление сделал 23 июля консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей МУРАШОВ.

Осенний призыв в белорусскую армию начнется по старым правилам Министр образования Беларуси считает, что в магистратуре можно не учиться

По его словам, призывная кампания стартует в стране с 1 августа. Но глава государства пока не подписал изменения в закон о правилах призыва. Согласно законам Беларуси, коррективы в правила призыва могут вступить в силу не ранее чем через десять дней после их официальной публикации.

«То есть, нынешняя кампания стартует по старым правилам, а потом будет идти по новым, если президент подпишет закон до ее завершения. Таким образом, кампания разделится на две части», – уточнил Андрей Мурашов.

Призыв-2019 пройдет с августа по конец ноября.

 
 
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Призывать на службу поступивших в магистратуру или в вуз после колледжа пока не будут.
 
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