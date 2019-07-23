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Джекпот любимой лотереи Клуни достиг рекордных 195 миллионов евро, белорусы участвуют в розыгрыше

24.07.2019 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Джекпот любимой лотереи Клуни достиг рекордных 195 миллионов евро, белорусы участвуют в розыгрыше

Национальная итальянская лотерея «Супер Эналотто» (Super Enalotto) побила мировой рекорд.

Ее джекпот достиг 195 миллионов тысяч евро. Накануне вечером комбинацию из шести чисел опять никто не угадал.

Уже на протяжении девяти месяцев итальянцы и многочисленные иностранцы, которые специально приезжают в страну, безуспешно пытаются стать миллионерами. Однако, судя по количеству продаваемых ежедневно билетов, азарт желающих сорвать куш неуклонно растет.

Выигрышная комбинация по результатам тиража накануне состояла из чисел 18, 32, 34, 55, 74, 79 и звездного номера 78.

Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон. Так, Клуни приобрел 1000 билетов национальной итальянской лотереи оптом.

Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и  выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

Как играть жителям Беларуси

В лотерее SuperEnaLotto могут принимать участие люди из любой точки мира, при условии, что билет был куплен на территории Италии.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой национальной лотереи Италии, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

 
 
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Национальная итальянская лотерея «Супер Эналотто» (Super Enalotto) побила мировой рекорд.
 
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