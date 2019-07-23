На берегу Минского моря продают небольшой «умный» дом за 430 тысяч долларов. За что такие деньги?

Источник материала: Tut.by

Нестандартный со всех сторон дом выставлен на продажу в деревне Лапоровичи в 8 километрах от Минска. Realt.by поговорил с собственником и узнал, почему небольшой по площади коттедж продается за 430 тысяч долларов и зачем владельцы участка вырубили все плодовые деревья.





Коттедж, который сейчас выставлен на продажу в деревне Лапоровичи, расположен на территории в 25 соток с прямым выходом к воде. Дом стоит на самой высокой точке участка, и с его террасы открывается красивый вид на водохранилище и город. Именно поэтому в коттедже множество окон, он весь будто пронизан лучами солнца и светом. Когда находишься в доме, создается ощущение воздушности и прозрачности пространства.













«Дом рассчитан на 4 человек. Но если что, можно надстроить еще этажей»

— Этот проект — стечение опыта, взглядов и отношения к комфорту в доме, — рассказал собственник коттеджа Кирилл. — Это не первый наш дом, к тому же мы много ездили по всему миру. Как итог — именно такой вариант для жизни своей семьи.

















В идеале дом рассчитан на семью из 4 человек. Здесь есть большая гостиная-кухня с гардеробной, с одной стороны от которой находится родительская спальня и санузел, а с другой стороны — две детские комнаты, между которыми сделан еще один санузел.

Планировку, проект и дизайн дома Кирилл и его супруга разрабатывали сами. Здесь установлено видеонаблюдение, продумана и заложена основа для системы «умный дом». То есть основными электроточками можно будет управлять прямо со смартфона.

Это каркасный дом, одна из стен которого полностью имеет панорамное остекление. Во многом это самый привлекательный элемент дома.

— Каркасная конструкция держит тепло зимой намного лучше других технологий строительства. Современная система электро-водяных теплых полов позволяет равномерно прогреть пространство, избегая больших теплопотерь. Радиаторов в доме не предусмотрено, по причине энергоэффективности системы вводить в дом газ не было необходимости, — утверждает хозяин.

Кроме того, фундамент дома выполнен с возможностью увеличения количества этажей, что позволяет вносить изменения, избегая серьезных затрат.













— По ощущениям в доме зимой тепло, а летом холодно. Ввиду отсутствия газа, в доме нет котельного помещения. Но есть небольшое пространство, в котором разместились стиралка, сушилка, очистка воды и бойлер.













«В первую очередь дорого стоит здесь земля»

На вопрос, почему же этот дом продается, Кирилл отвечает лаконично: «Переезжаем в другую страну».

— Участок купили около 8 лет назад и постепенно шли к строительству. Но за это время наши планы изменились, и в связи с переездом в другую страну мы выставили на продажу коттедж на стадии внутренней отделки.









Здесь в первую очередь дорого стоит это место. Поэтому в доме так много стекла и он вытянут по береговой лини, благодаря чему все окна смотрят в сторону Минского моря.

Также Кирилл уточнил, что вся территория участка может быть застроена. У воды можно насыпать собственный пляж или обустроить пирс для лодки или катера. Такие примеры в Лапоровичах есть.









Сколько стоят участки в «золотой» деревне

Деревня Лапоровичи считается одной из самых престижных в Минском районе. Один из определяющих факторов здесь — близость к Минскому морю. Эту землю можно по праву назвать «золотой», и результаты аукциона в мае тому доказательство. За обычный земельный надел в 14,4 сотки, не имеющий вида и выхода к воде, победитель торгов должен заплатить 55 тысяч долларов.

На вторичном рынке представлены предложения самых разных ценовых категорий. Можно купить участок вблизи деревне Лапоровичи в садовом товариществе без шикарного вида за 22 тысячи долларов (10 соток), а можно неподалеку, но за 300 тысяч долларов (33 сотки).