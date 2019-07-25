Мы что, ракету «Булава» на Гастелло строим? Как избежать скандалов при уплотнении дворов высотками

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Минске получил неожиданное продолжение конфликт интересов жильцов сталинок в районе улицы Гастелло и компании «СИ-Трейдинг», которая строит там многоэтажку. Прокуратура потребовала остановить работы из-за того, что параметры нового здания превышают прописанные в проекте детального планирования (ПДП) и в архитектурно-планировочном задании (АПЗ). Пока на этом ситуация и подвисла, но стройка продолжается. Как разрулится этот вопрос — неясно. Зато ясно, как можно сделать, чтобы такие истории не повторялись. Сейчас расскажу.



Станислав Шаршуков. Редактор REALTY.TUT.BY

ПДП на квартал напротив стелы приняли в 2012 году. По данным прокуратуры, в этом документе прописано, что на месте строительства спорного дома надо было построить девятиэтажку на «6 тысяч квадратных метров общей площади нового жилого фонда». В 2017 году на этот участок утвердили архитектурно-планировочное задание и выставили на аукцион. В АПЗ площадь жилой застройки увеличилась уже до 11,7 тысячи «квадратов», и право застроить эту землю домом с такими параметрами купила компания «СИ-Трейдинг». Потом она разработала проект дома с почти 14-ю тысячами квадратных метров жилой части, а госорганы этот проект утвердили.

Казалось бы, все понятно — чиновники накосячили, а теперь расхлебывай всем: и застройщику, и жителям. Но не все так просто.

И застройщик, и профильные чиновники говорят, что в этом вопросе могла возникнуть путаница в понятиях. Вот что такое «6 тысяч квадратных метров общей площади нового жилого фонда», которые, по данным прокуратуры, прописаны в ПДП?

Казалось бы, это же общая площадь жилого дома — то есть квартиры, места общего пользования и технические помещения. Или это все-таки площадь только квартир? А может, это вообще лишь жилая площадь квартир, без учета лоджий и коридоров?

И единого ответа на этот вопрос пока не нашли. Но Минска прокомментировал требование прокуратуры приостановить работы">застройщик считает, что это именно жилая площадь квартир. Он ее, собственно, и заложил в проект, а госорганы этот проект утвердили. Да, такая арифметика для застройщика самая выгодная, но ведь и «СИ-Трейдинг» — не благотворительная организация.

Поэтому пока сложно сказать, что будет с этой стройкой, но можно предположить, что поможет избежать таких историй в будущем.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как видим из описанной ситуации, все упирается в ПДП и прописанные там формулировки. Но проблема в том, что этого самого ПДП нет ни у одной из сторон конфликта — ни у жильцов, ни у застройщика. В администрации Центрального района его тоже нет.

Есть он только, видимо, в комитете архитектуры Мингорисполкома и в «Минскградо». Причем это не секретный документ и не документ для служебного пользования, ведь мы же не строим вторую ракету «Булава» и не создаем новую «Зону 51» в районе стелы.

А теперь представим себе, если бы рассматриваемый ПДП после утверждения в 2012 году висел на сайте Мингорисполкома в общем доступе. Чем бы это помогло?

Во-первых, нынешние и будущие жильцы квартала точно бы знали, чего им ожидать от развития своего района, а не узнавали о каких-то переменах постфактум.

Во-вторых, застройщик бы даже при формальном разрешении от властей не проектировал то, что противоречит ПДП. Ведь как минимум от людей это противоречие уже не скроешь и дело перерастет в конфликт.

В-третьих, власти бы явно совершали меньше ошибок при выдаче документов. Потому что общественный контроль как минимум отрезвляет.

Так, а что же мешает размещать все ПДП Минска в общем доступе? А в общем-то — ничего. Разве что надо будет кое-где скрыть от глаз людей дспшные моменты.

Более того, еще год назад на встрече с депутатом Анной Канопацкой начать публиковать ПДП обещал бывший глава Минска Андрей Шорец, а бывший главный архитектор Павел Лучинович его поддерживал. Но не успели.

А вообще, мне кажется, что тут не хватает простой чиновничьей решительности. Которая, кстати, есть у нынешнего главы Минска Анатолия Сивака. По крайней мере, так кажется со стороны.

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