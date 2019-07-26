|
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский блогер погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге.
Как
Предполагается, что они спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять новое видео. В какой-то момент мужчины перестали выходить на связь. Проводится проверка.
Одним из погибших является 40-летний автор YouTube-канала The road to the film. Павел начал вести YouTube-канал в 2016 году, в настоящее время у него около 580 тысяч подписчиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский блогер погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)