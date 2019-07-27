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Белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight

28.07.2019 00:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 июля белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight. Об этом сообщил сам спортсмен и его представитель. Он победил тайского соперника Саийока Пумпанмуанга.

«Дзякуй за падтрымку! Я першы баец якi здолеў двойчы ўзяць пояс чэмпіёна свету kunlunfight», — написал Гурков в своем Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vitaly Gurkov /Вiталь Гуркоў/ (@vitalhurkou) on Jul 27, 2019 at 12:13pm PDT

Два года назад многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков уже становился победителем престижного турнира в Ухани, организованного крупным китайским промоушеном Kunlun Fight. Соревнования считаются одними их самых авторитетных в мире.

 
 
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27 июля белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight.
 
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