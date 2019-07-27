|
Белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight
Источник материала: Tut.by
27 июля белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight. Об этом сообщил сам спортсмен и его представитель. Он победил тайского соперника Саийока Пумпанмуанга.
«Дзякуй за падтрымку! Я першы баец якi здолеў двойчы ўзяць пояс чэмпіёна свету kunlunfight», —
Два года назад многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)