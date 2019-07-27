Источник материала: Tut.by

27 июля белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight. Об этом сообщил сам спортсмен и его представитель. Он победил тайского соперника Саийока Пумпанмуанга.

«Дзякуй за падтрымку! Я першы баец якi здолеў двойчы ўзяць пояс чэмпіёна свету kunlunfight», — написал Гурков в своем Instagram.

Два года назад многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков уже становился победителем престижного турнира в Ухани, организованного крупным китайским промоушеном Kunlun Fight. Соревнования считаются одними их самых авторитетных в мире.