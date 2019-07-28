ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник управления образования Лидского райисполкома станет заместителем министра

29.07.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Начальник управления образования Лидского райисполкома станет заместителем министра

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Кадлубая заместителем министра образования.

До настоящего времени Александр Кадлубай занимал должность начальника управления образования Лидского райисполкома.

Родом Александр Владимирович из Кореличского района Гродненской области. Ходил в школу в деревне Воронча. Места известные по пейзажам Наполеона Орды, здесь бывали Адам Мицкевич и Ян Чечот, пишет газета «Наша Нива». Отец будущего замминистра Владимир Альбинович Кадлубай являлся директором профессионально-технического училища в Мире Кореличского района. Училище готовит керамистов, резчиков по дереву и реставраторов. В 2008 году ПТУ стало называться «Мирским государственным художественным профессионально-техническим колледжем».

Александр учился в БГУ на историческом факультете, тут же встретил будущую жену Елену. Она сейчас работает учителем истории в СШ №8 в Лиде. Две их дочери-близняшки Вера и Люба перешли в девятый класс.

Однокурсники Александра вспоминают, что он отличался высокой культурой, уважительным отношением ко всему белорусскому, но при этом, по их словам, был конъюнктурщиком. На истфаке училась и сестра Александра Оксана. Сейчас она живет в Москве, вышла замуж за россиянина.

С чем может быть связан взлет провинциального сотрудника системы образования до министерского уровня? В этом году школьник из Лиды Игнат Ильюшонок пожаловался прессе о досрочном «сливе» заданий республиканской олимпиады по географии. Этот случай детально расследовало Министерство образования и признало факт. Возможно, после этого могли и обратить внимание на Кадлубая.

Примечательна сама фамилия Кадлубай. Она имеет татарское происхождение. Такую фамилию носил шляхетский род, владевший имением Ястрембель на территории нынешнего Барановичского района. А образована оно от двух корней «котлы», что значит «счастливый, красивый», и «бай» — «богатый уважаемый человек».

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Кадлубая заместителем министра образования. До настоящего времени Александр...
 

Новости дня
Новости разные
 
МИД Азербайджана обвинил Армению в провокациях на границе для срыва переговоров по Карабаху
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика