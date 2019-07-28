Начальник управления образования Лидского райисполкома станет заместителем министра

Источник материала: Lida.Info





Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Кадлубая заместителем министра образования.

До настоящего времени Александр Кадлубай занимал должность начальника управления образования Лидского райисполкома.

Родом Александр Владимирович из Кореличского района Гродненской области. Ходил в школу в деревне Воронча. Места известные по пейзажам Наполеона Орды, здесь бывали Адам Мицкевич и Ян Чечот, пишет газета «Наша Нива». Отец будущего замминистра Владимир Альбинович Кадлубай являлся директором профессионально-технического училища в Мире Кореличского района. Училище готовит керамистов, резчиков по дереву и реставраторов. В 2008 году ПТУ стало называться «Мирским государственным художественным профессионально-техническим колледжем».

Александр учился в БГУ на историческом факультете, тут же встретил будущую жену Елену. Она сейчас работает учителем истории в СШ №8 в Лиде. Две их дочери-близняшки Вера и Люба перешли в девятый класс.

Однокурсники Александра вспоминают, что он отличался высокой культурой, уважительным отношением ко всему белорусскому, но при этом, по их словам, был конъюнктурщиком. На истфаке училась и сестра Александра Оксана. Сейчас она живет в Москве, вышла замуж за россиянина.

С чем может быть связан взлет провинциального сотрудника системы образования до министерского уровня? В этом году школьник из Лиды Игнат Ильюшонок пожаловался прессе о досрочном «сливе» заданий республиканской олимпиады по географии. Этот случай детально расследовало Министерство образования и признало факт. Возможно, после этого могли и обратить внимание на Кадлубая.

Примечательна сама фамилия Кадлубай. Она имеет татарское происхождение. Такую фамилию носил шляхетский род, владевший имением Ястрембель на территории нынешнего Барановичского района. А образована оно от двух корней «котлы», что значит «счастливый, красивый», и «бай» — «богатый уважаемый человек».