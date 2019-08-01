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Американцы создают бронежилет нового поколения. Он сделан из… паутины
Источник материала: Tut.by
Уже через десять лет армия США может получить на вооружение новые сверхлегкие бронежилеты. При этом материал, из которого их будут делать, даже не является очередным подвидом кевлара — броню будут делать из… паутины. Об этом
Изготовление материалов из паутины не новая идея, но развитие этой индустрии сдерживается высокой трудоемкостью. Так, создание жилета на фото выше потребовало восемь лет и миллион (!) пауков.
«Паучий шелк» — жидкость, застывающая в твердую нить, которая может варьироваться по составу в зависимости от того, для каких целей паук ее изготавливает — например, для охотничьей паутины или мешка для яиц. Такой материал очень гибок, способен растягиваться в широких пределах, значительно прочнее стальной нити и может использоваться для создания ткани, способной остановить пулю. Поэтому единственной проблемой до недавнего времени было то, что никому не удавалось получить достаточно «паучьего шелка» для тестирования на его пулестойкость.
Но сейчас ситуация изменилась. Ученые из Университета штата Юта смогли внедрить в ДНК обычных тутовых шелкопрядов гены, которые позволят им ткать шелковую нить, подобную паучьей. Эта ткань, уже названная «Шелк дракона», создается без всякого участия пауков. Помимо бронежилета, из такой ткани могут создать и эффективную защиту для паха.
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Судя по всему, перед нами настоящий прорыв в сфере индивидуальной защиты солдат.
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