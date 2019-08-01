ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы создают бронежилет нового поколения. Он сделан из… паутины

02.08.2019 15:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже через десять лет армия США может получить на вооружение новые сверхлегкие бронежилеты. При этом материал, из которого их будут делать, даже не является очередным подвидом кевлара — броню будут делать из… паутины. Об этом пишет американское издание We Are The Mighty.


Жилет из паутины. Фото: We Are The Mighty

Изготовление материалов из паутины не новая идея, но развитие этой индустрии сдерживается высокой трудоемкостью. Так, создание жилета на фото выше потребовало восемь лет и миллион (!) пауков.

«Паучий шелк» — жидкость, застывающая в твердую нить, которая может варьироваться по составу в зависимости от того, для каких целей паук ее изготавливает — например, для охотничьей паутины или мешка для яиц. Такой материал очень гибок, способен растягиваться в широких пределах, значительно прочнее стальной нити и может использоваться для создания ткани, способной остановить пулю. Поэтому единственной проблемой до недавнего времени было то, что никому не удавалось получить достаточно «паучьего шелка» для тестирования на его пулестойкость.


Салфетки из «паучьего шелка» для баллистических испытаний. Фото: We Are The Mighty

Но сейчас ситуация изменилась. Ученые из Университета штата Юта смогли внедрить в ДНК обычных тутовых шелкопрядов гены, которые позволят им ткать шелковую нить, подобную паучьей. Эта ткань, уже названная «Шелк дракона», создается без всякого участия пауков. Помимо бронежилета, из такой ткани могут создать и эффективную защиту для паха.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, перед нами настоящий прорыв в сфере индивидуальной защиты солдат.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кароткачасовыя дажджы чакаюцца на выхадных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика