Моуринью объяснил, почему назвал себя «Особенным»

Источник материала: Tut.by

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в интервью sky sports рассказал о том, почему назвал себя «Особенным» и оценил свою работу в «МЮ». Краткий перевод приводит sports.ru.



Фото: Reuters

— Вы проработали в «МЮ» с 2016 года, вас критиковали даже после сезона-2017/18.

— Я могу лишь сказать, что тогда в «Манчестер Юнайтед» были непростые времена. Я полагал, что победа в Лиге Европы — это прекрасно, но оказалось, что это не так, судя по отношению людей. Когда мы закончили чемпионат на втором месте, это было еще большим успехом, поэтому у меня, возможно, были такие ощущения: «Что ж, я здорово работаю, я выкладываюсь на максимум и не получаю того, чего заслуживаю».

Я могу лишь пообещать, что когда у меня будет следующий клуб, следующий проект, я буду очень-очень рад и приду на пресс-конференцию с огромной улыбкой. Это я могу обещать.

— Почему вы назвали себя «Особенным»?

— Когда я давал первую пресс-конференцию в «Челси», меня спросили, готов ли я к Премьер-лиге. Я подумал: «Чего?! Я только что выиграл Лигу чемпионов, а ты думаешь, что я никто?»

Так что я слегка разозлился и сказал, что я не какой-то кот в мешке (в оригинале Моуринью употребил фразу «not one from the bottle» (не кто-то из бутылки) — прим. Sports.ru), а особенный. Но потом бам — и это приклеилось ко мне. Ну, нет проблем, — сказал Моуринью.